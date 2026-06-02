Кияни просять заборонити намети й великі матраци в метро під час тривог — петиція

На сайті Київської міської ради 2 червня зареєстрували петицію з вимогою заборонити використання туристичних наметів, надувних ліжок та великогабаритних матраців на станціях метро під час повітряних тривог. На момент написання новини петицію підписали понад 100 людей, тоді як для її розгляду необхідні 6 тисяч підписів.

Авторка звернення зазначає, що такі речі суттєво обмежують корисну площу платформ. На місці одного намету, де відпочиває одна-дві людини, у сидячому стані могли б розміститися від 4 до 10 осіб, додає вона. Через це інші містяни, зокрема літні люди та діти, змушені сидіти на сходах чи в переходах.

У зв'язку з цим у петиції просять ввести офіційну заборону на розгортання таких засобів для сну, запровадити за порушення штраф у розмірі 5 тисяч гривень із конфіскацією майна, а також зобов'язати поліцію та чергових по станціях контролювати дотримання правил.

Актуальність петиції підкреслює і статистика від КП «Київський метрополітен». У ніч проти 2 червня під час масованого обстрілу столиці на станціях підземки укривалися понад 41 тисяча людей, серед яких майже 4,5 тисячі — діти. Це найвищий показник кількості містян у метро під час нічної тривоги за останні роки.

У метрополітені нагадують, що під час таких масштабних тривог критично важливо використовувати простір платформ раціонально та не приносити громіздкі речі. Окрім комфорту інших, це питання безпеки: у разі позаштатної ситуації шляхи евакуації мають залишатися повністю відкритими, тоді як розгорнуті намети можуть суттєво ускладнити оперативне переміщення великої кількості людей.

Пасажирам також радять за можливості користуватися центральними станціями, оскільки під час небезпеки вони зазвичай завантажені менше, ніж станції у спальних районах.