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Клінт Іствуд завершив кар'єру та вийшов на пенсію — син актора

Іван Назаренко 03 червня 2026
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Американський актор і режисер Клінт Іствуд завершив кар’єру після понад 70 років роботи в кіно, пише Euronews. 31 травня Іствуду виповнилось 96 років.

Про вихід актора на пенсію розповів його син, музикант і композитор Кайл Іствуд в інтерв’ю французькому телеканалу France 3: «Тепер він на пенсії, йому 95 років. Але мені дуже пощастило працювати з ним над багатьма фільмами», — сказав Кайл Іствуд.

Клінт Іствуд розпочав кар’єру в середині 1950-х років, а світову популярність здобув завдяки «доларовій трилогії» режисера Серджо Леоне — «За жменю доларів», «На декілька доларів більше» та «Хороший, поганий, злий».

Пізніше він зіграв головну роль у серії фільмів про інспектора Гаррі Каллагана, зокрема в «Брудному Гаррі», «Силі Магнума» та «Підкріпленні». Також серед його найвідоміших акторських робіт — «Непрощенний», «Крихітка на мільйон доларів» та «Ґран Торіно». Загалом актор зіграв у понад 60 фільмах.

Режисерський дебют Іствуда відбувся у 1971 році з фільмом «Зіграй мені перед смертю». Загалом він поставив понад 40 повнометражних стрічок, серед яких «Таємнича річка», «Американський снайпер», «Саллі» та «Річард Джуелл».

За свою кар’єру Іствуд отримав чотири премії «Оскар», зокрема як найкращий режисер за картини «Непрощенний» і «Крихітка на мільйон доларів».

Останньою режисерською роботою Іствуда стала судова драма «Присяжний № 2» 2024 року, а остання акторська роль — у «Чоловічих сльозах» 2021-го, фільмі, який він також зрежисував.

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