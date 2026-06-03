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Київські ТРЦ готові прийняти підприємців, які втратили магазини на Лук’янівці

Іван Назаренко 03 червня 2026
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Київські ТРЦ готові прийняти підприємців, які втратили магазини на Лук’янівці

Підприємцям, які постраждали через російський удар по Лук’янівці 24 травня, запропонували нові місця для роботи в київських торговельних центрах. Про це повідомили у КМДА.

До ініціативи долучилися 23 столичних ТРЦ. Вони готові надати підприємцям вільні торговельні площі, щоб ті могли швидше відновити роботу після пошкодження своїх магазинів.

Також власники торговельних центрів обговорюють можливість пільгової оренди. Умови визначатимуть окремо для кожного підприємця.

Допомогу готовий надати й Житній ринок. Там заявили, що можуть розмістити всіх охочих підприємців, які працювали на Лук’янівському ринку, і запропонувати їм пільгові умови.

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії на Київ 24 травня пошкоджень зазнали торговельні об’єкти біля станції метро «Лук’янівська», зокрема були зруйновані ТЦ «Квадрат» і Лук’янівський ринок. Через руйнування частина підприємців втратила можливість працювати.

Фото: ДСНС Києва
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