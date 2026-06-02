Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Петиція про відновлення Лук’янівського ринку в Києві зібрала підписи

Артем Черничко 02 червня 2026
1570

Петиція з вимогою якнайшвидше відбудувати Лук’янівський ринок, який зазнав руйнувань внаслідок російської ракетної атаки 24 травня 2026 року, набрала необхідні 6 тисяч голосів. Тепер її офіційно має розглянути міська влада.

Авторка звернення наголошує, що Лук’янівський ринок є не просто комерційним об’єктом, а важливою частиною історії міста, джерелом доступних продуктів для тисяч мешканців Шевченківського району та робочим місцем для десятків підприємців і працівників. Російський удар зруйнував не лише будівлі, а й звичний устрій життя спільноти, тому відновлення цього простору містяни вважають символом стійкості столиці.

Від міської влади у петиції вимагають оперативно оцінити завдані збитки, оприлюднити покроковий план відбудови та знайти на це кошти в міському бюджеті чи залучити міжнародну допомогу.

Окремими пунктами кияни просять підтримати підприємців, які втратили робочі місця, та розпочати відновлювальні роботи у максимально короткі терміни. Головна ж вимога громади — зберегти історичну та соціальну функцію ринку, не допустивши його ліквідації чи забудови території іншими комерційними об’єктами.

Мітки
Новини
Читайте також
Lego випустить інтерактивні набори «живих» покемонів із датчиками руху та звуковими ефектами Польська мережа магазинів одягу Pepco виходить на український ринок Помер актор із «Твін Пікса» Оуайн Ріс Девіс — йому було 44 роки Автобус у нікуди: у Швейцарії запустили «Нульову лінію» без розкладу та маршруту
«Backrooms: Залаштунки» — авансом найкращий горор року? 02 червня 2026 Я тебе в бетон закатаю: дивний цементний ЖЕК-арт 01 червня 2026 Київські замальовки. Випуск 39 30 травня 2026 Артспільнота «Нагірна 22» закривається: митці спільноти — про свої останні дні в студії 29 травня 2026 «Книжковий Арсенал»: ось 50 книжок, які ми радимо придбати 28 травня 2026 Серіал «Бороуз» від творців «Дивних див» — дива не сталося 27 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.