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Вітер пошкодив масштабну інсталяцію-печеру на мосту в Парижі — її відкриття перенесли

Артем Черничко 03 червня 2026
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У Парижі тимчасова мистецька інсталяція «Печера Пон-Неф» (La Caverne du Pont Neuf) французького художника JR зазнала пошкоджень через сильний вітер та зливу. Офіційне відкриття об'єкта для публіки, заплановане на 6 червня, перенесли на невизначений термін, пише Euronews.

У мережі вже з'явилися фото та відео, на яких видно розірване полотно, що оголило надувну опорну структуру конструкції. Точні масштаби пошкоджень наразі встановлюють фахівці.

«Прийнято рішення відкласти відкриття роботи. Новий день презентації буде визначено після отримання звіту про технічний стан об'єкта», — йдеться у заяві організаторів інсталяції.

Прев'ю відео

Проєкт, що має довжину 120 метрів та висоту до 18 метрів, задумувався як омаж художникам Крісто та Жанні-Клод, які обгорнули Пон-Неф тканиною у 1985 році. За планом, імерсивна «печера» мала бути безкоштовно доступною для відвідувачів цілодобово до 28 червня. Проєкт фінансується за кошти приватних спонсорів.

Звуковий супровід для інсталяції розробив колишній учасник Daft Punk Тома Бангальтер, а парфумерні аромати — бренд Odore Scola. За задумом авторів, вони мають наповнити простір «емоційною силою».

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