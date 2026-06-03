Вітер пошкодив масштабну інсталяцію-печеру на мосту в Парижі — її відкриття перенесли

У Парижі тимчасова мистецька інсталяція «Печера Пон-Неф» (La Caverne du Pont Neuf) французького художника JR зазнала пошкоджень через сильний вітер та зливу. Офіційне відкриття об'єкта для публіки, заплановане на 6 червня, перенесли на невизначений термін, пише Euronews.

У мережі вже з'явилися фото та відео, на яких видно розірване полотно, що оголило надувну опорну структуру конструкції. Точні масштаби пошкоджень наразі встановлюють фахівці.

Après la tempête, brève mais violente, une partie des toiles du Pont-Neuf se sont déchirées. Les dégâts témoignent de la puissance des rafales. #JR #Paris pic.twitter.com/8jnkakyhTF — Delourme Sylvain (@SylvainDelourme) June 2, 2026

«Прийнято рішення відкласти відкриття роботи. Новий день презентації буде визначено після отримання звіту про технічний стан об'єкта», — йдеться у заяві організаторів інсталяції.

Проєкт, що має довжину 120 метрів та висоту до 18 метрів, задумувався як омаж художникам Крісто та Жанні-Клод, які обгорнули Пон-Неф тканиною у 1985 році. За планом, імерсивна «печера» мала бути безкоштовно доступною для відвідувачів цілодобово до 28 червня. Проєкт фінансується за кошти приватних спонсорів.

Звуковий супровід для інсталяції розробив колишній учасник Daft Punk Тома Бангальтер, а парфумерні аромати — бренд Odore Scola. За задумом авторів, вони мають наповнити простір «емоційною силою».