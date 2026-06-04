Шая Лабаф визнав себе винним у бійці в Новому Орлеані — актор пройде лікування від алкоголізму

Актор Шая Лабаф визнав себе винним у справі про бійку в барі Нового Орлеана та отримав два роки випробувального терміну. Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався 17 лютого під час святкування Марді Гра. За даними поліції, Лабаф побив трьох чоловіків у барі R Bar після конфлікту, під час якого нібито вдавався до гомофобних образ. Правоохоронці заявляли, що актора попросили залишити заклад через агресивну поведінку.

Після визнання провини суд зобов’язав Лабафа пройти лікування від алкогольної залежності, курси з управління гнівом і тренінги з толерантності. Якщо він порушить умови випробувального терміну, йому загрожує шість місяців ув’язнення.

Адвокатка актора Сара Червінскі заявила: розслідування встановило, що інцидент був незначною бійкою в барі. Водночас вона заперечила, що дії її клієнта були мотивовані упередженнями.

Один із потерпілих, Джеффрі Дамніт, раніше оприлюднив відео, на якому Лабаф використовує гомофобні висловлювання. Через це потерпілі закликали розглянути можливість застосування законодавства про злочини на ґрунті ненависті.

Прокурор Нового Орлеана повідомив, що всі потерпілі підтримали досягнуту угоду зі слідством. За його словами, рішення передбачає юридичні наслідки у разі порушення випробовувального терміну.

Це не перший конфлікт Лабафа із законом. У 2014 році його затримували за порушення громадського порядку в Нью-Йорку, а у 2017-му — за хуліганство в Джорджії. Після другого арешту актор уже проходив курс реабілітації.