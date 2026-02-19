Стали відомі обставини арешту Шая Лабафа у Новому Орлеані: актор напав на квір-персон

Актор Шая Лабаф опинився в центрі скандалу після арешту в Новому Орлеані під час святкування Марді Гра. Двоє чоловіків заявили, що перед бійкою він неодноразово вигукував на їхню адресу гомофобні образи, пише The Guardian.

Один із постраждалих, Джеффрі Дамніт, розповів, що був у барі, маючи на обличчі макіяж, і в цей час актор нібито накинувся на нього, викрикуючи лайки щодо геїв. У відео, яке Дамніт зняв на телефон, чути, як Лабаф, перебуваючи в машині швидкої допомоги, знову вимовляє ту саму лайку, дивлячись у його бік.

Другий заявник, Нейтан Томас Рід, який ідентифікує себе як квір-чоловік, підтвердив, що також чув ці висловлювання про себе. У попередньому поліцейському звіті згадувалося, що Лабаф нібито говорив: «Ці п***** посадили мене до в’язниці — я католик», однак у пізнішій офіційній заяві для суду ця деталь уже не фігурувала.

Shia LaBeouf goes off in a wild clip, ranting about church and sex just a week before his arrest.

pic.twitter.com/DorDqdmAHz — Daily Loud (@DailyLoud) February 19, 2026

Поліція стверджує, що близько 4:30 ранку в барі R Bar у районі Маріньї актор поводився дедалі агресивніше. Згідно з матеріалами справи, він намагався вдарити менеджера закладу, який виводив його назовні, а потім нібито вдарив Дамніта у верхню частину тіла. Після цього, як зазначено в документах, він повернувся і вдарив Ріда в ніс. Свідки стримували Лабафа до прибуття поліції та медиків. Його доставили до лікарні, а згодом заарештували. Уже вдень його відпустили під особисте зобов’язання.

Закони штату Луїзіана передбачають можливість висунення звинувачень у злочині на ґрунті ненависті, якщо насильство було спрямоване проти людини через її сексуальну орієнтацію.

Після звільнення Лабаф з’явився на Бурбон-стріт із намистом із бісеру на шиї та паперами про звільнення в роті, заявивши журналістам, що Марді Гра — неймовірне свято.