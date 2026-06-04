Горор «Backrooms: Залаштунки» став найкасовішим фільмом студії A24 в США

Американський горор «Backrooms: Залаштунки» від студії A24 перетнув позначку у $100 мільйонів у домашньому прокаті лише за шість днів. Для артхаусних релізів така цифра зазвичай є недосяжною навіть за весь період показу в кінотеатрах, пише Variety.

Стрічка, яку зняв 20-річний ютубер Кейн Парсонс, офіційно стала найкасовішим фільмом A24 в американському прокаті. Вона побила попередній рекорд студії, який лише торік встановив «Марті Супрім» із Тімоті Шаламе ($96 мільйонів). Загальні світові збори фільму «Backrooms: Залаштунки» вже сягнули $144 мільйонів, і найближчим часом він має обійти світовий рекорд того ж таки «Марті Супрім» ($191 мільйон).

У свій дебютний вікенд «Backrooms: Залаштунки» перевершив всі очікування, зібравши $82 мільйони у США та $118 мільйонів у світі. Це втричі більше за попередній найкращий старт в історії A24, який належав антиутопії «Повстання Штатів» (2024). Крім того, стрічка встановила одразу два історичні рекорди, показавши найпотужніший старт в історії для оригінальних фільмів жахів та зробивши Кейна Парсонса наймолодшим режисером, чий фільм очолив американський бокс-офіс.

Сюжет горору заснований на вірусному вебсеріалі Парсонса про лімінальні простори — моторошні, нескінченні жовті кімнати й коридори, концепт яких народився на іміджборді 4chan і став популярним у Reddit та TikTok. Історія розповідає про власника меблевого магазину (Чиветел Еджіофор), який знаходить таємні двері до нескінченних лабіринтів. Після його зникнення на пошуки вирушає його терапевтка (Рената Реінсве).

Бюджет фільму склав близько $10 мільйонів, тож проєкт уже став надприбутковим. Офіційно про сиквел ще не оголошували, проте Парсонс уже натякнув на плани перетворити «Backrooms: Залаштунки» на повноцінну кінофраншизу.