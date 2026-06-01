Горор «Backrooms: Залаштунки» зібрав $82 мільйони у перший вікенд — з бюджетом у $10 мільйонів

Психологічний горор «Backrooms: Залаштунки» успішно стартував у північноамериканському прокаті, зібравши $82 мільйони за перший вікенд. Головним рушієм касових зборів стала молода аудиторія — близько 86% глядачів були віком до 35 років, пише The New York Times.

Стрічка очолила бокс-офіс, що зробило її автора, 20-річного Кейна Парсонса, наймолодшим режисером в історії Голлівуду, чий дебютний фільм посів перше місце в прокаті. Попередній рекорд належав Джошу Транку, якому було 27 років на момент виходу фільму «Хроніка» (2012).

Результати прем'єрного вікенду «Backrooms: Залаштунки» перевершили прогнози аналітиків, які очікували збори на рівні $60 мільйонів у Північній Америці. Міжнародний прокат приніс стрічці ще $36,5 мільйона.

Цей старт став наймасштабнішим дебютом у 14-річній історії студії A24. Виробництво картини обійшлося у $10 мільйонів, а маркетингова кампанія фокусувалася переважно на недорогих інструментах в інтернеті. Студія звернула увагу на Парсонса три роки тому, коли йому було 17, помітивши популярність його аматорських горор-відео на YouTube.

Сюжет фільму «Backrooms: Залаштунки» розгортається навколо власника меблевого магазину, який виявляє портал у дивний лабіринт і зникає в ньому. Головні ролі у стрічці виконали Чиветел Еджіофор та Ренате Реінсве.

Друге місце в американському прокаті посіла комедійна горор-драма «Одержимість» іншого режисера-дебютанта з YouTube Каррі Баркера, яка зібрала вже $105 мільйонів з моменту релізу 15 травня. Тим часом блокбастер «Мандалорець і Ґроґу» від Disney продемонстрував стрімке падіння зборів, посівши третє місце із результатом $25 мільйонів за вікенд.