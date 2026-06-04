«Краще почитаю книжку»: Квентін Тарантіно розкритикував сучасний Голлівуд

Оскароносний режисер Квентін Тарантіно зізнався, що розчарований сучасним кінематографом, а більшість нових голлівудських релізів викликають у нього радше презирство, ніж інтерес. Про це він написав у своїй колонці для журналу Sight & Sound, передає Variety.

За словами Тарантіно, сьогодні йому «майже неможливо» дивитися нові фільми й не розбирати їх критично на шматки. «Хиби, неправдоподібність, підігрування глядачам, невдалий кастинг або просто якесь тупе лайно зазвичай торпедують кожен новий фільм, що виходить із цієї прісної фабрики сосисок, яка колись називала себе Голлівудом», — емоційно висловився режисер.

Тарантіно додав, що фільми останніх шести років настільки слабкі, що на їхньому тлі кінематограф 1980-х, який часто критикують, тепер здається «золотою епохою» 1930-х. Він зазначив, що за цей час йому сподобалися хіба що «Вестсайдська історія» (2021) Стівена Спілберга та дві частини вестерну «Горизонт: Американська сага» (2024) Кевіна Костнера. Проте жодна з цих стрічок не захопила його повністю. «Сьогодні я краще почитаю книжку», — підсумував він.

Єдиним приємним винятком для Тарантіно став кримінальний трилер «Зрив» від Netflix, який вийшов у січні. Стрічка режисера Джо Карнагана з Беном Аффлеком і Меттом Демоном розповідає про корупцію в поліції Маямі. Тарантіно назвав фільм захопливим, відзначив чудовий акторський склад, але найбільше похвалив «сенсаційний сценарій».

Зараз Квентін Тарантіно працює над п'єсою «The Popinjay Cavalier» — пригодницькою комедією про Європу 1930-х років, прем'єра якої запланована на 2027 рік у лондонському Вест-Енді. Водночас режисер досі не оголосив, який саме фільм стане десятим і фінальним у його кінокар'єрі перед тим, як він офіційно піде на пенсію.