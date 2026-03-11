Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Квентін Тарантіно анонсував дебютну п'єсу в Лондоні

Артем Черничко 11 березня 2026
165

Культовий режисер Квентін Тарантіно офіційно підтвердив свій наступний проєкт. Це буде театральна вистава під назвою «The Popinjay Cavalier». Прем’єра відбудеться у лондонському Вест-Енді на початку 2027 року, пише Variety.

П’єсу описують як динамічну пригодницьку комедію, натхненну масштабними авантюрними історіями, що стали класикою театру та кіно. Події розгортатимуться в Європі 1830-х років, а сюжет буде побудований на обмані та переодяганнях.

Продюсуватимуть постановку Соня Фрідман та Sony Pictures Entertainment.

Уперше про цей задум Тарантіно натякнув минулого року. Тоді він заявив, що доля його фінальної, десятої повнометражної стрічки безпосередньо залежатиме від успіху цієї п'єси.

«Зараз я пишу п'єсу, і це, ймовірно, наступне, чим я займуся. Якщо це буде фіаско, я навряд чи перетворю її на фільм. Але якщо вона стане хітом? Тоді це може бути моє останнє кіно», — поділився режисер.

Наразі проєкт перебуває на стадії розробки. За даними Variety, акторський склад може об'єднати як молодих зірок, так і акторів першої величини. Імена виконавців, дати показів і склад творчої групи будуть оголошені згодом.

На офіційному сайті вистави вже відкрилася реєстрація на пріоритетне бронювання квитків.

Мітки
Новини
Читайте також
НБУ вимагає пояснень від monobank після допису засновника банку у соцмережах з фото клієнтки Онука Беніто Муссоліні візьме участь в італійському реаліті-шоу «Сутінки» повертаються: в Україні знову покажуть вампірську сагу Київським закладам дозволили встановлювати літні майданчики з 15 березня — це раніше, ніж зазвичай
«Гамнет» Хлої Чжао — ультрамелодрама про трагедію, що перемагає смерть 11 березня 2026 Тіло — поле битви: як феміністичне мистецтво змушує дивитися на те, на що не хочеться дивитися 09 березня 2026 «Наречена!» — новий «Джокер: Божевілля на двох», тільки краще 09 березня 2026 «Дівчата за дівчат»: у центрі Києва пройшов Марш жінок 08 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 27 07 березня 2026 Дубай — місто архітектурних гріхів 06 березня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.