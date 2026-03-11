Квентін Тарантіно анонсував дебютну п'єсу в Лондоні

Культовий режисер Квентін Тарантіно офіційно підтвердив свій наступний проєкт. Це буде театральна вистава під назвою «The Popinjay Cavalier». Прем’єра відбудеться у лондонському Вест-Енді на початку 2027 року, пише Variety.

П’єсу описують як динамічну пригодницьку комедію, натхненну масштабними авантюрними історіями, що стали класикою театру та кіно. Події розгортатимуться в Європі 1830-х років, а сюжет буде побудований на обмані та переодяганнях.

Продюсуватимуть постановку Соня Фрідман та Sony Pictures Entertainment.

Уперше про цей задум Тарантіно натякнув минулого року. Тоді він заявив, що доля його фінальної, десятої повнометражної стрічки безпосередньо залежатиме від успіху цієї п'єси.

«Зараз я пишу п'єсу, і це, ймовірно, наступне, чим я займуся. Якщо це буде фіаско, я навряд чи перетворю її на фільм. Але якщо вона стане хітом? Тоді це може бути моє останнє кіно», — поділився режисер.

Наразі проєкт перебуває на стадії розробки. За даними Variety, акторський склад може об'єднати як молодих зірок, так і акторів першої величини. Імена виконавців, дати показів і склад творчої групи будуть оголошені згодом.

На офіційному сайті вистави вже відкрилася реєстрація на пріоритетне бронювання квитків.