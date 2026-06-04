5 європейських ресторанів увійшли до списку найкрасивіших у світі

Міжнародна архітектурна премія Prix Versailles оголосила список 16 найкрасивіших ресторанів планети на 2026 рік. Експерти оцінювали заклади, де інтер'єр та атмосфера є такою ж важливою частиною досвіду, як і сама гастрономія, пише Euronews.

До цьогорічного глобального рейтингу увійшли п'ять ресторанів з Європи, які демонструють усе: від ретельної реставрації історичних пам'яток до сміливих сучасних рішень. За словами генерального секретаря Prix Versailles Жерома Гуадена, дизайн цих локацій перебуває в абсолютній гармонії з навколишнім середовищем та меню.

Ось 5 європейських закладів у списку:

Le Fou (Відень, Австрія)

Захований у бутик-готелі The Leo Grand ресторан-бар, що відтворює гламур паризького нічного життя. Його театральний інтер'єр поєднує шовкові стіни, оксамитові меблі, дикий камінь та зістарений метал із грайливими леопардовими акцентами в теракотових і золотих тонах.

Monti (Гштаад, Швейцарія)

Заклад у готелі The Alpina Gstaad, який пропонує сучасний погляд на альпійську естетику без заїжджених шале-кліше. Стіни та стелю тут оздобили відновленою 200-річною деревиною з місцевих ферм, додали меблі з в'яза та бронзові перегородки, а з тераси відкрили панорамний вид на льодовики.

Finlandia Bistro (Гельсінкі, Фінляндія)

Простір усередині культового залу «Фінляндія» (модерністської пам'ятки 1971 року), де дизайн став продовженням історії. Автори поєднали автентичні меблі легендарного архітектора Алвара Аалто із сучасними кастомними предметами, створивши теплий та живий інтер'єр.

Carbone (Лондон, Велика Британія)

Перший європейський філіал культового нью-йоркського закладу, який розмістився у будівлі колишнього посольства США в Мейфері. Інтер'єр надихався американськими клубами 1950-х років: простір заповнили оксамитовими диванами, полірованим деревом, розписаним вручну муралом на сходах та оригіналами робіт Ай Вейвея.

Marlow (Монако)

Ресторан у новому районі Mareterra, що пропонує розслаблений затишок на противагу традиційному пафосу Монако. Простір стилізовано під приватний дім вигаданого британського аристократа на Рів'єрі: дерев'яні панелі, вінтажні меблі та центральний бар створюють атмосферу елегантного закритого клубу.

Повний список найкрасивіших ресторанів світу за версією Prix Versailles:

Nobu One Za’abeel (Дубай, ОАЕ)

Le Fou (Відень, Австрія)

Monti (Гштаад, Швейцарія)

Akira Back (Гонконг, Китай)

Hana no Kumo (Гонконг, Китай)

Monsieur Dior by Anne-Sophie Pic (Пекін, Китай)

Peridot (Гонконг, Китай)

Escā Playa (Рас-ель-Хекма, Єгипет)

Finlandia Bistro (Гельсінкі, Фінляндія)

Carbone (Лондон, Велика Британія)

Rosso (Хінганігада, Індія)

Marlow (Монако)

Lucia (Лос-Анджелес, США)

Monsieur Dior by Dominique Crenn (Беверлі-Хіллз, США)

Mottai (Корал-Гейблс, США)

Amura by Ángel León (Кейптаун, ПАР)