Названі 7 найкрасивіших музеїв світу 2026 року

Міжнародна премія у сфері архітектури та дизайну Prix Versailles оприлюднила список найкрасивіших музеїв світу 2026 року. Цьогорічний вибір підкреслює «гармонію, чуттєвість та силу наративу» в сучасній архітектурі.
До списку потрапив лише один європейський музей, тоді як більшість лауреатів представляють Азію та Близький Схід.
1. Національний музей Заїда (Абу-Дабі, ОАЕ)
Головний музей країни, що розповідає про історію та культурну трансформацію ОАЕ крізь призму життя засновника держави.
Архітектор: Foster + Partners.
2. Музей науки та технологій (Шеньчжень, Китай)
Футуристичний центр, де за допомогою імерсивних технологій досліджують вплив науки на екологію та майбутнє.
Архітектор: Zaha Hadid Architects.
3. Музей ароматів Xuelei (Гуанчжоу, Китай)
Унікальний простір, присвячений мистецтву парфумерії, де архітектура допомагає розкрити естетику світу запахів.
Архітектор: Shenzhen Huahui Design.
4. MoN Takanawa: Музей наративів (Токіо, Японія)
Культурний майданчик, який використовує дерево та світло, щоб поєднати історію району Таканава з сучасністю.
Архітектор: Kengo Kuma & Associates.
5. Національний музей Медалі Пошани (Арлінгтон, США)
Меморіальний комплекс, присвячений найвищій військовій нагороді США та історіям особистої відваги.
Архітектор: Rafael Viñoly Architects.
6. Центр ісламської цивілізації (Ташкент, Узбекистан)
Масштабний простір, що зберігає стародавні рукописи та демонструє внесок регіону в ісламську науку.
Архітектор: Wilmotte & Associés.
7. Музей «Втрачене містечко» (Шедува, Литва)
Експозиція відтворює побут та традиції єврейських громад Литви, які зникли під час Другої світової війни.
Архітектор: Lahdelma & Mahlamäki Architects.
Журі Prix Versailles оцінює не лише зовнішній вигляд, а й те, як будівлі служать «загальному благу людства». До кінця року троє з семи лауреатів отримають головні нагороди у категоріях «Світовий титул», «Інтер’єр» та «Екстер’єр».
Prix Versailles — міжнародна архітектурна премія, заснована у 2015 році. Вона вручається щорічно у штаб-квартирі ЮНЕСКО за найкращі досягнення в архітектурі, дизайні інтер’єрів та міському плануванні. Головна мета нагороди — підкреслити роль сталого розвитку та гармонійного поєднання естетики з екологією та культурою.