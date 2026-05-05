Названі 7 найкрасивіших музеїв світу 2026 року

Міжнародна премія у сфері архітектури та дизайну Prix Versailles оприлюднила список найкрасивіших музеїв світу 2026 року. Цьогорічний вибір підкреслює «гармонію, чуттєвість та силу наративу» в сучасній архітектурі.

До списку потрапив лише один європейський музей, тоді як більшість лауреатів представляють Азію та Близький Схід.

1. Національний музей Заїда (Абу-Дабі, ОАЕ)

Головний музей країни, що розповідає про історію та культурну трансформацію ОАЕ крізь призму життя засновника держави.

Архітектор: Foster + Partners.

2. Музей науки та технологій (Шеньчжень, Китай)

Футуристичний центр, де за допомогою імерсивних технологій досліджують вплив науки на екологію та майбутнє.

Архітектор: Zaha Hadid Architects.

3. Музей ароматів Xuelei (Гуанчжоу, Китай)

Унікальний простір, присвячений мистецтву парфумерії, де архітектура допомагає розкрити естетику світу запахів.

Архітектор: Shenzhen Huahui Design.

4. MoN Takanawa: Музей наративів (Токіо, Японія)

Культурний майданчик, який використовує дерево та світло, щоб поєднати історію району Таканава з сучасністю.

Архітектор: Kengo Kuma & Associates.

5. Національний музей Медалі Пошани (Арлінгтон, США)

Меморіальний комплекс, присвячений найвищій військовій нагороді США та історіям особистої відваги.

Архітектор: Rafael Viñoly Architects.

6. Центр ісламської цивілізації (Ташкент, Узбекистан)

Масштабний простір, що зберігає стародавні рукописи та демонструє внесок регіону в ісламську науку.

Архітектор: Wilmotte & Associés.

7. Музей «Втрачене містечко» (Шедува, Литва)

Експозиція відтворює побут та традиції єврейських громад Литви, які зникли під час Другої світової війни.

Архітектор: Lahdelma & Mahlamäki Architects.

Журі Prix Versailles оцінює не лише зовнішній вигляд, а й те, як будівлі служать «загальному благу людства». До кінця року троє з семи лауреатів отримають головні нагороди у категоріях «Світовий титул», «Інтер’єр» та «Екстер’єр».

Prix Versailles — міжнародна архітектурна премія, заснована у 2015 році. Вона вручається щорічно у штаб-квартирі ЮНЕСКО за найкращі досягнення в архітектурі, дизайні інтер’єрів та міському плануванні. Головна мета нагороди — підкреслити роль сталого розвитку та гармонійного поєднання естетики з екологією та культурою.