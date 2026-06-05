У центрі Києва завішують сіткою історичний будинок Горбунової — активіст попереджає про демонтаж

У центрі Києва, на вулиці Алли Тарасової, 6 почали завішувати захисною сіткою історичний будинок 1899 року. На обʼєкті заплановано проведення демонтажних робіт, повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Разом із розташованим поруч флігелем будівля утворювала єдину садибу, яка до 1916 року належала міщанці Софії Горбуновій. За радянських часів тут облаштували комунальні квартири, а в 1990-х та на початку 2000-х років у приміщеннях діяв мистецький сквот.

Будинок розташований у буферній охоронній зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Собор Святої Софії». Через цей статус будь-які роботи на ділянці мають узгоджуватися з Міністерством культури України, а також із міжнародним комітетом ЮНЕСКО, зазначає активіст. Однак наразі на майданчику відсутній будівельний паспорт обʼєкта.

«Гостроти моменту додає й те, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА досі не включив будівлю до Переліку пам'яток м. Києва. Водночас інший профільний Департамент КМДА видав ТОВ "Віала" та ТОВ "Прометей-Сяйво" декларації про початок будівельних робіт, а саме реконструкції будівель під готельно-торговельно-офісний комплекс», — написав Перов.

За його даними, обидві компанії повʼязують із київськими підприємницями — сестрами Балясними. «Сімейний підряд відомий надбудовою 8 поверхів на 4-поверховий історичний будинок на Грушевського, а також мінус 7 поверхів під історичним будинком на Ярославовім Валу», — підсумовує активіст.

Нагадаємо, минулого тижня на Андріївському узвозі в Києві з пам’ятки архітектури зняли банер із намальованим фасадом, який роками закривав історичну будівлю.