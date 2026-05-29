У Києві з будинку-пам’ятки на Андріївському узвозі зняли банер із намальованим фасадом

На Андріївському узвозі, 9 у Києві з пам’ятки архітектури зняли банер із намальованим фасадом, який роками закривав історичну будівлю. Про це повідомив пам’яткоохоронець і активіст Дмитро Перов.

Коли банер зняли, стало видно частково розібраний дах і занедбаний стан будівлі.

За словами Перова, будинок в стилі історизму / неоренесансу звели в 1860 році на замовлення київського міщанина Миколи Генюка. Споруда має статус пам’ятки архітектури й містобудування місцевого значення.

Перов зазначає, що принаймні з 2014 року пам’ятка була закрита банером із намальованими вікнами та цеглою. Через це реальний стан фасаду й конструкцій будівлі був прихований від перехожих.

Раніше будівля з’являлася в оголошеннях про продаж. Її пропонували як окремий об’єкт під реконструкцію.

На момент підготовки новини офіційної реакції КМДА, Департаменту охорони культурної спадщини або власника будівлі щодо подальшої долі пам’ятки не було.