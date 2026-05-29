У Києві з будинку-пам’ятки на Андріївському узвозі зняли банер із намальованим фасадом

Ірина Маймур 29 травня 2026
На Андріївському узвозі, 9 у Києві з пам’ятки архітектури зняли банер із намальованим фасадом, який роками закривав історичну будівлю. Про це повідомив пам’яткоохоронець і активіст Дмитро Перов.

Коли банер зняли, стало видно частково розібраний дах і занедбаний стан будівлі.

За словами Перова, будинок в стилі історизму / неоренесансу звели в 1860 році на замовлення київського міщанина Миколи Генюка. Споруда має статус пам’ятки архітектури й містобудування місцевого значення.

Перов зазначає, що принаймні з 2014 року пам’ятка була закрита банером із намальованими вікнами та цеглою. Через це реальний стан фасаду й конструкцій будівлі був прихований від перехожих.

Раніше будівля з’являлася в оголошеннях про продаж. Її пропонували як окремий об’єкт під реконструкцію.

На момент підготовки новини офіційної реакції КМДА, Департаменту охорони культурної спадщини або власника будівлі щодо подальшої долі пам’ятки не було.

Фото: Дмитро Перов
