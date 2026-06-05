«Одіссея» Крістофера Нолана отримала найвищий віковий рейтинг — це буде найдорожчий фільм із обмеженням 18+

Новий фільм Крістофера Нолана «Одіссея» отримав віковий рейтинг R («тільки для дорослих») від Американської кіноасоціації. Як повідомляє Variety, стрічка з бюджетом близько $250 мільйонів стане найдорожчим фільмом із таким рейтингом в історії.

Для великих літніх блокбастерів рейтинг R є нетиповим, оскільки студії зазвичай орієнтуються на підлітковий PG-13, щоб охопити ширшу аудиторію. Більшість попередніх масштабних проєктів Нолана, зокрема «Початок», «Дюнкерк», «Тенет» і трилогія «Темний лицар», виходили саме з рейтингом PG-13.

Винятком став фільм «Оппенгеймер», який отримав рейтинг R і зібрав майже мільярд доларів у світовому прокаті. «Одіссея» стане другим поспіль літнім релізом режисера з таким віковим обмеженням.

За інформацією Variety, бюджет стрічки перевищує бюджети інших великих фільмів із рейтингом R, зокрема «Дедпул і Росомаха» та «Джокер: Божевілля на двох».

Головні ролі у фільмі виконують Метт Деймон, Том Голланд, Зендея, Роберт Паттінсон і Енн Гетевей. «Одіссея» стане екранізацією однойменної давньогрецької поеми та буде першим в історії фільмом, повністю знятим на плівкові камери IMAX. Прем'єра «Одіссеї» запланована на 17 липня.