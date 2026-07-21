Федеральний суд США зупинив злиття кінокомпаній Paramount і Warner Bros.

Федеральний суд у США тимчасово зупинив злиття Paramount і Warner Bros., задовольнивши клопотання коаліції з 12 штатів, яка вважає, що угода порушує антимонопольне законодавство. Про це повідомляє Variety.

Суддя Араселі Мартінес-Ольгуїн видала 14-денний судовий припис, який забороняє компаніям завершити угоду. Вона зазначила, що штати навели достатньо аргументів, аби суд детально розглянув їхні претензії. Наступне слухання щодо можливого довгострокового блокування злиття призначене на 3 серпня.

Позов подала коаліція на чолі зі штатом Каліфорнія. На думку позивачів, об'єднання двох медіагігантів призведе до зменшення конкуренції, скорочення вибору фільмів і телепроєктів, а також може спричинити зростання цін для споживачів.

Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта назвав рішення суду «важливою першою перемогою» та заявив, що влада прагне не допустити завершення угоди.

У Paramount, своєю чергою, заявили, що впевнені у законності злиття та планують і надалі відстоювати його в суді. Компанія стверджує, що угода посилить конкуренцію на ринку стримінгових сервісів із такими гравцями, як Netflix і Amazon, а також принесе користь глядачам та творцям контенту.

Якщо злиття не буде завершено до 30 вересня, Paramount почне сплачувати Warner Bros. Discovery багатомільйонні компенсації за затримку угоди.