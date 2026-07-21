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Київська прокуратура арештувала дві останні будівлі садиби Носача — на їхньому місці планують звести ТРЦ

Іван Назаренко 21 липня 2026
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Київська прокуратура арештувала дві останні будівлі садиби Носача — на їхньому місці планують звести ТРЦ

Подільська окружна прокуратура Києва домоглася арешту двох останніх будівель садиби купця Іосифа Носача на вулиці Кирилівській, 13г та 13є. Про це повідомляє пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Будинки 1898 і 1899 років є фігурантами кримінального провадження щодо можливого незаконного руйнування об'єктів культурної спадщини.

За даними Перова, у лютому 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення Росії, компанія ТОВ «Дніпро-2002» знесла історичну будівлю колишньої поліцейської дільниці у Цимлянському провулку, 3.

Уже в 2023 році було зруйновано один із флігелів садиби Носача на Кирилівській, 13д, а у 2025 році під загрозою опинилися дві останні історичні споруди комплексу — будинки 13г і 13є.

Садиба належала заможному подільському купцю українсько-єврейського походження Іосифу Носачу. Через обмеження для єврейського населення в Російській імперії його родина оселилася в районі Глибочиці, де сформувався великий садибний комплекс. Головний будинок із часом доповнили шістьма флігелями.

Сьогодні від історичної садиби залишилися лише дві будівлі. Один із них, будинок №13г, виконаний у стилі історизму з елементами неоренесансу.

За інформацією Перова, після знесення історичної забудови на цій ділянці планують звести найбільший торговельно-розважальний центр на Подолі. У ЗМІ проєкт пов'язували з бізнесменами Іваном Плачковим та Германом Фісталем.

Фото: Дмитро Перов
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