У Чилі відновлюють фреску, яку режим Піночета понад 50 років приховував під 12 шарами фарби

У чилійському місті Чильян реставратори відновлюють монументальний розпис художника Хуліо Ескамеса, який після військового перевороту 1973 року режим Аугусто Піночета наказав приховати під шарами білої фарби. Про це повідомляє artnet.

Роботи тривають із 2021 року в залі міської ратуші. Команда реставраторів вручну, міліметр за міліметром, знімає 12 шарів фарби, якими понад пів століття був вкритий твір. Завершити реставрацію планують наприкінці 2027 року.

Фреску під назвою «Початок і кінець» Ескамес створив у 1969-1971 роках на замовлення міської влади. Робота площею близько 42 квадратних метрів зображала перемогу людей над гнобленням і була урочисто відкрита у 1972 році.

Пізніше її оглянув президент Чилі Сальвадор Альєнде, а поет Пабло Неруда назвав розпис твором, у якому «втілено найглибші сутності творчості».

Після приходу до влади Аугусто Піночета фреску вирішили знищити через її зв'язок із соціалістичним урядом Альєнде. Сам художник був змушений емігрувати до Коста-Рики. Протягом десятиліть вважалося, що розпис повністю знищили.

Лише у 2021 році під час дослідження стіни фахівці виявили перші фрагменти оригінального живопису. Згодом стало зрозуміло, що твір не зруйнували, а просто зафарбували. Водночас реставратори виявили, що під час перебудови будівлі частину фрески було втрачено — її обрізали для добудови другого поверху та прорізали в ній вікно.

Під час реставрації також з'ясувалося, що композиція була більшою, ніж вважалося раніше. Дослідники припускають, що назва «Початок і кінець» може стосуватися двох окремих розписів. У 2024 році обидві роботи отримали статус національних пам'яток Чилі.