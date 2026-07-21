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На війні загинув український актор Євген Бушмакін — номінант премії «Золота Дзиґа»

Іван Назаренко 21 липня 2026
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Український актор Євген Бушмакін загинув на війні. Про його смерть повідомила режисерка Тоня Ноябрьова.

«Просто не можу ані дихати, ані говорити. Женя загинув, у мене ніби вирвали серце», — написала вона.

За словами Ноябрьової, Бушмакін служив у штурмовій бригаді. Також вона стверджує, що актор потрапив до війська після затримання працівниками ТЦК.

Євгенові Бушмакіну було 45 років. Він народився 28 травня 1981 року в Полтаві, а у 2005 році закінчив режисерський факультет Київського національного університету культури і мистецтв.

Прев'ю відео

Актор знявся у фільмах «День незалежності», «Все буде добре» та «Герой мого часу». За роль у стрічці «Герой мого часу» він був номінований на національну кінопремію «Золота Дзиґа» в категорії «Найкраща чоловіча роль». Окрім роботи в кіно, Бушмакін також викладав акторську майстерність.

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