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У гурту The Beatles з'явився офіційний всесвітній день — коли відзначатимуть свято

Іван Назаренко 05 червня 2026
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У гурту The Beatles з'явився офіційний всесвітній день — коли відзначатимуть свято

Компанія Apple Corps Ltd. оголосила про запровадження Всесвітнього дня The Beatles, який відзначатимуть щороку 25 червня. Про це повідомляє Euronews.

Саме 25 червня 1967 року Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Гаррісон і Рінго Старр виконали пісню «All You Need Is Love» під час першої в історії міжнародної супутникової телетрансляції Our World. Виступ тоді побачили близько 400 мільйонів людей у різних країнах.

Хоча шанувальники неофіційно відзначали День The Beatles із 2009 року, цього року подія вперше отримала визнання від Apple Corps — компанії, яку музиканти заснували у 1960-х роках.

Генеральний директор Apple Corps Том Грін подякував авторці ініціативи Фейт Коен, яка багато років просувала ідею святкування. За його словами, послання The Beatles про єдність і взаєморозуміння залишається актуальним і сьогодні.

У межах першого офіційного Всесвітнього дня The Beatles заплановані онлайн- та офлайн-заходи в різних країнах світу. Крім того, 25 червня на YouTube опублікують кольорову версію історичного виконання «All You Need Is Love».

Крім того, Apple Corps Ltd. планує перетворити штаб-квартиру The Beatles, на даху якої музиканти дали свій останній концерт, на музей гурту.

Фото: United Press International / Wikimedia Commons
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