Будинок, на даху якого The Beatles дали свій останній концерт, перетворять на музей

Компанія Apple Corps перетворить колишню штаб-квартиру The Beatles у Лондоні на семиповерховий музейний простір для фанатів гурту. Нову локацію під назвою «The Beatles at 3 Savile Row» планують відкрити у 2027 році, пише The Guardian.

Йдеться про будівлю на Савіл-Роу, 3, у районі Мейфер — тут у 1969 році The Beatles дали свій останній концерт на даху офісу Apple Corps.

У новому просторі покажуть архівні матеріали компанії, проводитимуть тимчасові виставки та відкриють тематичний магазин. Однією з головних частин музею стане реконструкція студії, де гурт записував альбом «Let It Be».

The Beatles at 3 Savile Row, the first official Beatles fan experience, is set to arrive in London in 2027.



Відвідувачам також дозволять вийти на знаменитий дах, де The Beatles виконали пісні «Get Back, Don’t Let Me Down», «I’ve Got a Feeling», «One After 909» та «Dig a Pony». Тоді імпровізований концерт зібрав натовп перехожих і завершився втручанням поліції, яка вимкнула підсилювачі гурту.

Пол Маккартні, який нещодавно відвідав будівлю, заявив, що всередині збереглося багато особливих спогадів, зокрема й сам дах. Рінго Старр додав, що повернення до будівлі відчувалося наче повернення додому.

Apple Corps були засновані The Beatles наприкінці 1960-х, щоб учасники могли контролювати власні фінанси та творчі проєкти. Після розпаду гурту у 1970 році компанія стала головним хранителем спадщини гурту.

Крім того, нині тривають зйомки серіалу Hamburg Days про ранні роки гурту у Гамбурзі, а режисер Сем Мендес працює над чотирма окремими фільмами про кожного учасника The Beatles.