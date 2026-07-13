Apple звинуватила OpenAI у викраденні комерційних таємниць

Apple подала позов проти OpenAI, звинувативши компанію в імовірному незаконному використанні комерційних таємниць, пов’язаних з апаратними розробками. Серед відповідачів названі двоє колишніх працівників Apple — Чанг Лю та Тан Ю Тан, пише Reuters.

Позов подали до Окружного суду США Північного округу Каліфорнії. Apple стверджує, що OpenAI організувала спробу отримати й використати конфіденційну інформацію компанії через колишніх співробітників, рекрутинг і стосунки з постачальниками. За версією Apple, ці дані могли допомогти OpenAI розвивати власний напрям споживчих пристроїв.

Чанг Лю раніше працював в Apple старшим інженером із системної електроніки. У позові компанія стверджує, що після звільнення він не повернув службовий ноутбук, а згодом скористався помилкою автентифікації, щоб отримати доступ до внутрішньої мережі Apple. За версією компанії, Лю завантажив десятки конфіденційних файлів, пов’язаних з апаратним забезпеченням.

Тан Ю Тан був віцепрезидентом Apple із дизайну продуктів для iPhone та Apple Watch. Він працював у компанії 24 роки, більшу частину цього часу — над iPhone. Apple стверджує, що перед звільненням Тан пересилав собі інформацію про постачальників і внутрішні галузеві матеріали. У позові також ідеться, що Тан, який нині очолює апаратний напрям OpenAI, нібито заохочував працівників Apple приносити деталі виробництва компанії на співбесіди в OpenAI для демонстрації.

Серед відповідачів у справі також названі OpenAI Foundation, OpenAI Group PBC та io Products — компанія, яку OpenAI придбала у 2025 році за 6,5 мільярда доларів. io Products заснував колишній дизайнер Apple Джоні Айв. Він не є відповідачем у цьому позові.

OpenAI заперечила звинувачення. У заяві компанії йдеться, що вона «не зацікавлена в комерційних таємницях інших компаній» і зосереджена на створенні інноваційних технологій.

Водночас між Apple і OpenAI діє партнерство у сфері штучного інтелекту. У 2024 році Apple оголосила про інтеграцію ChatGPT у Siri та Apple Intelligence: користувачі можуть звертатися до ChatGPT через Siri, а також оформлювати підписки OpenAI в налаштуваннях iOS.

Reuters зазначає, що Apple у позові згадує понад 400 колишніх працівників компанії, які нині працюють в OpenAI. Водночас експерти наголошують: сам перехід співробітників між технологічними компаніями не є порушенням, однак імовірне використання конфіденційних документів може стати проблемою, якщо ці претензії підтвердить суд.

Позов подали на тлі посилення конкуренції навколо майбутніх ШІ-пристроїв. За даними Reuters, аналітики припускають, що OpenAI працює над власним телефоном або іншим споживчим пристроєм. Компанія офіційно не анонсувала ШІ-смартфон