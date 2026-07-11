Львівська опера вирушить на гастролі до Києва з трьома новими балетними виставами

Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької цієї осені вирушить на гастролі до Києва. Про це БЖ повідомила пресслужба Львівської опери.

З 29 жовтня до 1 листопада на сцені Національного палацу мистецтв «Україна» покажуть три масштабні балетні постановки, створені під час повномасштабної війни.

До програми увійшли балети «Тіні забутих предків» Івана Небесного, «Соляріс» Олександра Родіна та «Мавка» Вікторії Польової. У театрі зазначають, що гастролі мають стати однією з головних мистецьких подій нового театрального сезону.

Усі три вистави створили на замовлення Львівської національної опери. Вони поєднують сучасну українську музику, авторську хореографію та новітні сценографічні рішення, переосмислюючи відомі літературні сюжети.

За словами команди театру, гастролями вони хочуть підтримати киян у час війни та подарувати глядачам «світло» й можливість відчути естетичну насолоду.

Зображення: пресслужба Львівської опери

29 жовтня покажуть балет «Тіні забутих предків» за мотивами повісті Михайла Коцюбинського. Постановка поєднує неокласичну хореографію Артема Шошина та сценографію литовського художника Арвідаса Буйнаускаса.

31 жовтня глядачі побачать «Соляріс» за романом Станіслава Лема — балет про подорож у людську свідомість, поставлений Катериною Курман.

1 листопада театр представить балет-феєрію «Мавка» за мотивами «Лісової пісні» Лесі Українки. Над виставою працювала міжнародна команда митців, зокрема хореограф Артем Шошин, режисер Василь Вовкун і сценограф Арвідас Буйнаускас. У театрі зазначають, що постановка розрахована як на дорослу, так і на сімейну аудиторію.