Воротаря збірної Кабо-Верде Возінью, який став одним із головних відкриттів чемпіонату світу з футболу цього літа, увічнили в назві нового виду морського молюска, пише The New York Times.

Новий вид морського слимака описав іспанський біолог Хесус Ортеа у своїй науковій праці Historias de la Bioadversidad. Невеликого червоного молюска завдовжки близько 4 мм, який раніше був невідомий науці, він назвав Aldisa vozinhai — на честь кабовердійського голкіпера.

Вид виявили під час досліджень у Карибському морі біля узбережжя Гавани на Кубі та острова Гваделупа. За словами Ортеи, таким чином він хотів подякувати народу Кабо-Верде, який у 2023 році нагородив його vедаллю за заслуги в охороні довкілля за внесок у вивчення морського біорізноманіття архіпелагу.

Cape Verde keeper Vozinha has had a new species of mollusk named after him



Spanish researcher Jesús Ortea named a newly discovered species of marine mollusk “Aldisa vozinhai” after Vozinha’s incredible World Cup performance pic.twitter.com/fRAjmEWq8C — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 10, 2026

Публікацію дослідження приурочили до чемпіонату світу. Возінья став одним із героїв турніру після сенсаційної нічиєї Кабо-Верде з Іспанією, у якій воротар здійснив сім сейвів і був визнаний найкращим гравцем матчу.

Після цього голкіпер провів усі інші матчі збірної на турнірі. Він ще раз зберіг ворота «сухими» у грі проти Саудівської Аравії, допоміг команді вперше в історії вийти до плейоф чемпіонату світу, а в матчі 1/16 фіналу проти чинних чемпіонів світу — Аргентини — знову здійснив сім сейвів, хоча Кабо-Верде поступилося з рахунком 2:3 після додаткового часу.

На момент дебютного матчу Кабо-Верде на чемпіонаті світу Возіньї було 40 років і 12 днів, що зробило його найстаршим футболістом, який коли-небудь виходив на поле в першому в історії матчі своєї збірної на мундіалі.

Після успішного виступу на чемпіонаті світу популярність воротаря різко зросла. Якщо до початку турніру на його Instagram були підписані близько 50 тисяч людей, то зараз кількість підписників перевищує 28,5 мільйона.