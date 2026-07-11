На концерті репера Pitbull встановили світовий рекорд за найбільшою кількістю людей у лисих перуках

Під час концерту американського репера Pitbull у лондонському Гайд-паркі встановили рекорд Гіннеса за найбільше одночасне зібрання людей у лисих перуках, пише The Guardian.

До рекорду зарахували 22 141 людину, які прийшли на фестиваль BST Hyde Park у фірмовому образі музиканта — у лисій перуці, білій сорочці, чорній краватці та сонцезахисних окулярах.

Сам Pitbull також одягнув перуку, хоча він і так лисий. За словами представника «Книги рекордів Гіннеса» Вілла Манфорда, рекорд стосувався саме людей у лисих перуках, а не людей без волосся.

Для підтвердження рекорду організатори залучили близько 400 волонтерів, які перевіряли учасників, а також використали аерозйомку з дронів, що підраховували присутніх.

Ідея рекорду виникла у блогера і ведучого подкастів Джека Реммінгтона, який після анонсу концерту жартома припустив у TikTok, що натовп фанатів, переодягнених у Pitbull, легко зможе встановити світовий рекорд. Відео стало вірусним, після чого до ініціативи долучилися «Книга рекордів Гіннеса» і сам музикант.

Традиція приходити на концерти Pitbull у його образі з'явилася ще у 2021 році й завдяки соцмережам перетворилася на фанатський флешмоб. Сам виконавець називає своїх прихильників baldies («лисики») та навіть продає на своєму сайті лисі перуки.