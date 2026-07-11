Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

На концерті репера Pitbull встановили світовий рекорд за найбільшою кількістю людей у лисих перуках

Іван Назаренко 11 липня 2026
671

Під час концерту американського репера Pitbull у лондонському Гайд-паркі встановили рекорд Гіннеса за найбільше одночасне зібрання людей у лисих перуках, пише The Guardian.

До рекорду зарахували 22 141 людину, які прийшли на фестиваль BST Hyde Park у фірмовому образі музиканта — у лисій перуці, білій сорочці, чорній краватці та сонцезахисних окулярах.

Сам Pitbull також одягнув перуку, хоча він і так лисий. За словами представника «Книги рекордів Гіннеса» Вілла Манфорда, рекорд стосувався саме людей у лисих перуках, а не людей без волосся.

Для підтвердження рекорду організатори залучили близько 400 волонтерів, які перевіряли учасників, а також використали аерозйомку з дронів, що підраховували присутніх.

Ідея рекорду виникла у блогера і ведучого подкастів Джека Реммінгтона, який після анонсу концерту жартома припустив у TikTok, що натовп фанатів, переодягнених у Pitbull, легко зможе встановити світовий рекорд. Відео стало вірусним, після чого до ініціативи долучилися «Книга рекордів Гіннеса» і сам музикант.

Традиція приходити на концерти Pitbull у його образі з'явилася ще у 2021 році й завдяки соцмережам перетворилася на фанатський флешмоб. Сам виконавець називає своїх прихильників baldies («лисики») та навіть продає на своєму сайті лисі перуки.

Мітки
Новини
Читайте також
Львівська опера вирушить на гастролі до Києва з трьома новими балетними виставами Український фотограф Роман Пилипей став фотожурналістом року за версією National Press Photographers Association На могилі Богдана Лепкого в Кракові встановили тимчасову копію викраденого барельєфа НБУ звинувачують у використанні піратського російського шрифту на банкноті у 2 тисячі гривень
Київські замальовки. Випуск 45 11 липня 2026 Гречка: як каша без амбіцій вирвалася у світ високої гастрономії 10 липня 2026 Паоло Соррентіно: «Одне з найскладніших, найболючіших — це питання завершення життя» 10 липня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок липня 09 липня 2026 «Дім дракона»: рекап 3-го епізоду 3-го сезону 08 липня 2026 «Агентство» — найкращий шпигунський серіал року 07 липня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.