Помер актор Сем Нілл — зірка «Парку Юрського періоду» і «Гострих картузів»

Новозеландський актор Сем Нілл помер у віці 78 років. Він був відомий за роллю доктора Алана Ґранта у «Парку Юрського періоду», а також знімався у фільмах «Піаніно», «Полювання на “Червоний жовтень”» і серіалі «Гострі картузи», пише The Guardian.

У родині назвали смерть актора несподіваною, однак причину не уточнили. Водночас близькі зазначили, що онкологічне захворювання, від якого Нілл лікувався останніми роками, не повернулося. Родина також подякувала персоналу приватної лікарні Святого Вінсента за догляд і попросила поважати їхню приватність.

2022 року в Нілла діагностували ангіоімунобластну Т-клітинну лімфому третьої стадії — рідкісний тип раку крові. Про лікування він розказав у мемуарах «Я вже розповідав вам про це?» («Did I Ever Tell You About This?»), які вийшли у 2023 році. Згодом актор повідомляв, що перебуває в ремісії.

Сем Нілл народився 14 вересня 1947 року в місті Ома в Північній Ірландії. Його повне ім’я — Найджел Джон Дермот Нілл. 1954 року сімейство переїхало до Нової Зеландії. Ім’я Сем він узяв у дитинстві.

Нілл навчався в Крайстчерчі й спершу вивчав право, але згодом обрав акторство. Його проривною роллю став фільм «Сплячі пси» 1977 року — перша новозеландська стрічка, що вийшла у США.

Після цього він зіграв у фільмах «Моя блискуча кар’єра», «Омен III», «Одержима» «Крик у темряві» та «Полювання на “Червоний жовтень”».

Міжнародну популярність Нілл отримав у 1993 році після двох ролей: у фільмі Джейн Кемпіон «Піаніно» та «Парку Юрського періоду» Стівена Спілберга. У «Парку Юрського періоду» він зіграв палеонтолога Алана Ґранта. Пізніше актор повертався до цієї ролі у «Парку Юрського періоду III» та «Світі Юрського періоду: Домініон».

За понад п’ять десятиліть кар’єри Нілл мав понад 150 ролей у кіно й на телебаченні. Серед його робіт — «Мертвий штиль», «У пащі божевілля», «Крізь горизонт», «Двохсотрічна людина», «Полювання на дикунів» і «Кролик Петрик».

На телебаченні Нілл зіграв майора Честера Кемпбелла в «Гострих картузах», а також знімався у «Тюдорах». За роль шпигуна Сідні Рейлі в мінісеріалі «Рейлі: король шпигунів» його номінували на «Золотий глобус».

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон назвав Нілла одним із найвидатніших акторів країни й зазначив, що він допоміг привернути увагу світу до новозеландського кіно.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі написав, що Нілл зіграв у багатьох важливих для Австралії історіях і посів особливе місце в серцях австралійських глядачів.

Поза кіно Нілл займався виноробством. Він мав ферму й виноробню Two Paddocks у регіоні Центральний Отаго в Новій Зеландії.

У 2022 році Нілл отримав лицарський титул і став сером. У нього залишилися четверо дітей і восьмеро онуків.