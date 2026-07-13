Крадії коштовностей із Лувру заявили, що організатор пограбування був незадоволений здобиччю

Двоє чоловіків, яких підозрюють у викраденні коштовностей із Лувру на суму €88 мільйонів, під час допиту заявили, що організатор пограбування вважав здобич недостатньо великою й був переконаний, що вони могли викрасти більше, пише The Guardian.

За даними слідства, підозрювані Абдулає Н. та Геламалла А. стверджують, що діяли за вказівкою неназваного замовника, особу якого відмовилися розкрити через побоювання за безпеку своїх родин.

Під час пограбування в жовтні минулого року вони викрали вісім ювелірних виробів із Галереї Аполлона, зокрема тіари, брошку, намиста та сережки. Однак, тікаючи один із підозрюваних випадково впустив інкрустовану коштовним камінням корону імператриці Євгенії — дружини Наполеона III. Корона зазнала пошкоджень.

«Так, це був я, вона випала з моєї сумки», — визнав Абдулає Н., додавши, що скоєне було «дуже серйозною помилкою».

За його словами, після пограбування вони передали викрадені коштовності замовнику, але той не був задоволений результатом: «Він думав, що ми могли взяти більше», — сказав підозрюваний.

Чоловіки також розповіли, що їх залучили до справи лише за кілька днів до пограбування. Перед цим їм показали відео, зняте всередині музею, щоб вони ознайомилися з розташуванням вітрин із коштовностями наполеонівської епохи.

Підозрюваний заявив, що погодився на злочин через фінансові труднощі. За участь йому пообіцяли до €20 тисяч, а можливо, й більше, залежно від того, скільки вдасться заробити на продажі викраденого.

Інший підозрюваний, Геламалла А., стверджує, що спочатку думав, ніби йдеться про пограбування ювелірного магазину, а не найвідвідуванішого музею світу.

За словами чоловіків, вони проникли до музею через вантажний ліфт, дісталися балкона першого поверху, розбили вікно Галереї Аполлона та почали вирізати скло у двох вітринах.

«Коли ми зайшли, всередині нікого не було, було темно, світилися лише вітрини. Ми знали, що маємо максимум три хвилини, інакше нас помітять», — розповів Абдулає Н.

Обидва підозрювані заявили, що не знають, де зараз перебувають коштовності. Водночас вони відмовилися повідомити слідству будь-яку інформацію про можливого організатора, заявивши, що бояться помсти.

Водночас слідчі поки не підтвердили версію про те, що пограбування було скоєне на замовлення.