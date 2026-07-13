Фільм «Майкл» став першим байопіком в історії, який зібрав $1 мільярд у прокаті

Байопік «Майкл» про Майкла Джексона зібрав понад $1 мільярд у світовому прокаті й став першим біографічним фільмом в історії, який досяг цієї позначки, пише Variety.

Стрічка заробила $629,8 мільйона за межами США та $371,8 мільйона на американському ринку. Загальні касові збори сягнули $1,001 мільярда.

Фільм вийшов у прокат у квітні й, попри суперечки навколо виробництва та неоднозначні відгуки критиків, виявився одним із головних касових хітів року. За перші вихідні він зібрав $97 мільйонів у США та $217 мільйонів у світі, встановивши рекорд стартових зборів серед музичних байопіків.

‘MICHAEL’ has become the first biopic in history to pass $1 BILLION worldwide. pic.twitter.com/hVC5tFxWgf — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 12, 2026

Як режисер над картиною працював Антуан Фукуа. Головну роль виконав племінник Майкла Джексона — Джафар Джексон. Для нього ця робота стала акторським дебютом. Також у фільмі зіграли Колман Домінго та Ніа Лонг, які втілили батьків музиканта — Джо та Кетрін Джексонів.

Стрічка розповідає про шлях Джексона від виступів у складі Jackson 5 до статусу «короля попмузики».

Нині «Майкл» став лише другим фільмом 2026 року, який перетнув позначку в $1 мільярд світових зборів. Першим був анімаційний фільм «Супер Маріо Галактика в кіно», а третім, як очікується, незабаром стане «Історія іграшок 5», що вже наблизився до $900 мільйонів.