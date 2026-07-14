Європейські швидкісні потяги модернізують для роботи в аномальну спеку

Залізничний оператор Eurostar модернізує нове покоління двоповерхових потягів Celestia для роботи за температури до 55°C. Йдеться про системи кондиціонування, які мають працювати в умовах сильнішої спеки. Про це пише Euronews.

Спочатку потяги Celestia проєктували для температури до 45°C. У Eurostar вирішили змінити технічні вимоги після тривалих хвиль спеки в Європі, які вже впливають на роботу транспортної інфраструктури.

Нові потяги мають вийти на маршрути у 2031 році і працювати до 2060-х. У компанії пояснюють, що саме тому парк потрібно готувати до майбутніх погодних умов уже зараз.

Eurostar замовив 30 потягів Celestia з можливістю додати ще 20. Їх виробляє Alstom Group. Це будуть перші двоповерхові потяги, які курсуватимуть через Євротунель під Ла-Маншем і залізничною мережею Великої Британії.

Кожен 200-метровий потяг матиме близько 540 місць. Якщо потяги курсуватимуть у 400-метровому складі, як це відбувається в Євротунелі зараз, один рейс зможе перевозити близько 1080 пасажирів. Це приблизно на 20 % більше, ніж нині.

Потяги Celestia курсуватимуть між п’ятьма країнами, які вже обслуговує Eurostar, а також на нових напрямках до Женеви та Франкфурта. Компанія планує збільшити пасажиропотік до 30 мільйонів людей на рік.

Спека вже впливала на роботу Eurostar цього літа. 25 червня через погодні умови компанія скасувала чотири рейси між лондонським вокзалом St Pancras і паризьким Gare du Nord.

За даними Euronews, у червні у французькому місті Піссос зафіксували 44,3°C — найвищу температуру на території Франції за всю історію спостережень.