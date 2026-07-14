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Постарілий Том Круз рятує світ: вийшов український трейлер комедії «Діґґер»

Ірина Маймур 14 липня 2026
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Кінодистриб’ютор Kinomania Film Distribution оприлюднив офіційний український трейлер фільму «Діґґер» із Томом Крузом у головній ролі.

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Стрічку зняв Алехандро Ґ. Іньярріту — режисер фільмів «Бердмен» і «Легенда Г’ю Гласса». Українська прем’єра «Діґґера» запланована на 1 жовтня 2026 року.

У центрі сюжету — Діґґер Роквелл, «наймогутніша людина у світі».

«Діґґер вирушає у відчайдушну місію та має довести, що є рятівником людства, перш ніж катастрофа, розв’язана ним, знищить усе», — йдеться в описі стрічки.

Warner Bros. описує фільм як «комедію катастрофічних масштабів».

Продюсерами стрічки стали Том Круз і Алехандро Ґ. Іньярріту. Окрім Круза, у фільмі зіграли Джон Ґудман («Великий Лебовські», «Арго»), Різ Ахмед («Оператор», «Веном»), Емма Д’Арсі (серіал «Дім дракона»), Майкл Стулбарг («Форма води», «Назви мене своїм ім’ям»), Джессі Племонс («Буґонія», «Види милосердя»), Сандра Гюллер («Зона інтересу», «Сісі і я») та інші.

Для Круза це одна з помітних ролей поза великими екшен-франшизами останніх років. Актор відомий за фільмами серії «Топ Ґан: Меверік» і «Місія нездійсненна».

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