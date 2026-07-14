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У Києві забудовник почав обклеювати пінопластом пам'ятку архітектури «Хлібна лавка»

Іван Назаренко 14 липня 2026
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На вулиці Ярославів Вал, 27 у Києві продовжують руйнувати пам'ятку архітектури — «Хлібну лавку». За даними ініціативи Save Bread Bench, забудовник почав обклеювати історичний дерев'яний фасад будівлі пінопластом, використовуючи монтажну піну та будівельний клей.

Фотографії опублікував активіст Олександр Візерський. На них видно, що матеріали наносять на 163-річні дерев'яні бруси та дранку, приховуючи роботи за декоративним полотном із намальованим фасадом.

Будівлю звели у 1863 році на замовлення титулярного радника Олександра Кобилянського. Це дерев'яний будинок на високому цегляному цоколі. За радянських часів тут працювала майстерня школи №49, а пізніше — офісні приміщення.

Перед початком повномасштабного вторгнення будівлю придбала компанія «Фер-ма». Депутат Київради Володимир Бондаренко раніше заявляв, що фактичним бенефіціаром компанії може бути Ігор Кучеренко, відомий за прізвиськом Гонзік, який, за словами Бондаренка, мав зв'язки з кримінальним угрупованням Віктора Рибалка (на прізвисько Рибка). Ці твердження не підтверджені судовими рішеннями.

У 2025 році Київська міська прокуратура подала позов проти власника через умисне руйнування пам'ятки та домоглася арешту будівлі. Також Департамент охорони культурної спадщини КМДА оштрафував власника більш ніж на 300 тисяч гривень. Попри це, за словами активістів, роботи на об'єкті тривають.

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