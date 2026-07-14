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Paramount перезапустить «Кошмар на вулиці В'язів» за сценарієм оригінального фільму

Іван Назаренко 14 липня 2026
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Студія Paramount працює над новою стрічкою у всесвіті культового горору «Кошмар на вулиці В'язів». Вона буде заснована на першому фільмі Веса Крейвена 1984 року. Про це повідомляє Variety.

Права на американський прокат студія ліцензувала у спадкоємців режисера Веса Крейвена. Продюсерами виступлять його вдова Айя Лабунка, син Джонатан Крейвен, а також юрист Марк Тоберофф, який допоміг родині повернути права на перший фільм.

Подробиці сюжету поки не розкривають. Відомо лише, що дія нової картини відбуватиметься у всесвіті оригінального «Кошмару на вулиці В'язів» і буде заснована на стрічці 1984 року. У фільмі знову з'явиться культовий Фредді Крюгер.

Підрозділ Paramount Primal очолюють продюсери Джей Ді Ліфшиц і Рафаель Маргулес, які працювали над фільмами «Варвар», «Компаньйон», «Зброя» та «Дружба». Лейбл спеціалізуватиметься на відносно малобюджетних стрічках у жанрах горору, комедії, бойовика та наукової фантастики.

Фредді Крюгер з'являвся у дев'яти фільмах франшизи, телесеріалі та відеоіграх. Востаннє персонаж з'явився на великому екрані у перезапуску «Кошмару на вулиці В'язів» 2010 року, який зібрав понад $117 мільйонів при бюджеті $35 мільйонів.

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