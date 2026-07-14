Paramount перезапустить «Кошмар на вулиці В'язів» за сценарієм оригінального фільму

Студія Paramount працює над новою стрічкою у всесвіті культового горору «Кошмар на вулиці В'язів». Вона буде заснована на першому фільмі Веса Крейвена 1984 року. Про це повідомляє Variety.

Права на американський прокат студія ліцензувала у спадкоємців режисера Веса Крейвена. Продюсерами виступлять його вдова Айя Лабунка, син Джонатан Крейвен, а також юрист Марк Тоберофф, який допоміг родині повернути права на перший фільм.

‘A NIGHTMARE ON ELM STREET’ remake is in the works at Paramount.



The film will adapt Wes Craven's original screenplay again. pic.twitter.com/yPyHp7Wr8o — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 13, 2026

Подробиці сюжету поки не розкривають. Відомо лише, що дія нової картини відбуватиметься у всесвіті оригінального «Кошмару на вулиці В'язів» і буде заснована на стрічці 1984 року. У фільмі знову з'явиться культовий Фредді Крюгер.

Підрозділ Paramount Primal очолюють продюсери Джей Ді Ліфшиц і Рафаель Маргулес, які працювали над фільмами «Варвар», «Компаньйон», «Зброя» та «Дружба». Лейбл спеціалізуватиметься на відносно малобюджетних стрічках у жанрах горору, комедії, бойовика та наукової фантастики.

Фредді Крюгер з'являвся у дев'яти фільмах франшизи, телесеріалі та відеоіграх. Востаннє персонаж з'явився на великому екрані у перезапуску «Кошмару на вулиці В'язів» 2010 року, який зібрав понад $117 мільйонів при бюджеті $35 мільйонів.