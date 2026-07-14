Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Netflix зніме реаліті-шоу за мотивами «Монополії» з багатомільйонним призом

Іван Назаренко 14 липня 2026
242
Netflix зніме реаліті-шоу за мотивами «Монополії» з багатомільйонним призом

Netflix дав зелене світло реаліті-шоу за мотивами культової настільної гри «Монополія». Переможець проєкту отримає багатомільйонний грошовий приз, пише Hypebeast.

Виробництвом шоу займатиметься студія Studio Lambert у співпраці з Hasbro Entertainment. Вона отримала контракт після конкурсу, в якому за право створювати проєкт змагалися близько 50 продакшн-компаній.

У шоу візьмуть участь 12 конкурсантів, які стартуватимуть у рівних умовах. Події розгортатимуться у повномасштабній декорації Monopoly Town Square, де учасники укладатимуть угоди, обмінюватимуться активами, кидатимуть кубики та боротимуться за контроль над майном.

Рішення запустити проєкт у Netflix пояснюють, зокрема, успіхом мобільної гри Monopoly Go!, яка стала одним із найприбутковіших і найпопулярніших мобільних релізів останніх років.

Прем'єра реаліті-шоу «Монополія» запланована на 2027 рік.

Фото: Maria Lin Kim / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Росіяни пошкодили старовинні вітрини краєзнавчого музею в Херсоні Археологи вперше встановили ім'я давнього астронома цивілізації мая Європейські швидкісні потяги модернізують для роботи в аномальну спеку Постарілий Том Круз рятує світ: вийшов український трейлер комедії «Діґґер»
Вудсток по-закарпатськи: сухотрав’я та борщ з горілкою на «Шипоті» 14 липня 2026 Манга про пиво й битву титанів? Ми намалювали саме таку 14 липня 2026 Яким був «Зірковий джем» Fusion Jams у київському цирку 13 липня 2026 Київські замальовки. Випуск 45 11 липня 2026 Гречка: як невигадлива каша вирвалася у світ високої гастрономії 10 липня 2026 Паоло Соррентіно: «Одне з найскладніших, найболючіших — це питання завершення життя» 10 липня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.