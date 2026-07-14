Netflix зніме реаліті-шоу за мотивами «Монополії» з багатомільйонним призом

Netflix дав зелене світло реаліті-шоу за мотивами культової настільної гри «Монополія». Переможець проєкту отримає багатомільйонний грошовий приз, пише Hypebeast.

Виробництвом шоу займатиметься студія Studio Lambert у співпраці з Hasbro Entertainment. Вона отримала контракт після конкурсу, в якому за право створювати проєкт змагалися близько 50 продакшн-компаній.

Netflix has ordered a new competition series based on the world of "Monopoly," where contestants will have the chance to win $2 million. The series premieres in fall 2027.



Competing on a life-sized Monopoly Town Square, 12 players will use strategy, alliance and dealmaking to… pic.twitter.com/I5HKTdE8I7 — Variety (@Variety) July 13, 2026

У шоу візьмуть участь 12 конкурсантів, які стартуватимуть у рівних умовах. Події розгортатимуться у повномасштабній декорації Monopoly Town Square, де учасники укладатимуть угоди, обмінюватимуться активами, кидатимуть кубики та боротимуться за контроль над майном.

Рішення запустити проєкт у Netflix пояснюють, зокрема, успіхом мобільної гри Monopoly Go!, яка стала одним із найприбутковіших і найпопулярніших мобільних релізів останніх років.

Прем'єра реаліті-шоу «Монополія» запланована на 2027 рік.