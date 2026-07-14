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Археологи вперше встановили ім'я давнього астронома цивілізації мая

Іван Назаренко 14 липня 2026
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Археологи вперше встановили ім'я давнього астронома цивілізації мая

Археологи вперше змогли встановити ім'я давнього астронома й математика цивілізації мая. Ним виявився Сак Тан Вааш (Sak Tahn Waax), що перекладається як «Білогрудий Лис», пише National Geographic.

Відкриття зробили під час дослідження руїн стародавнього міста Шультун у Гватемалі. Ім'я вдалося розшифрувати завдяки 11 ієрогліфам, знайденим серед понад 50 написів із математичними розрахунками, нанесених на стіну невеликої кімнати, відомої як споруда 10K-2.

Поруч із ім'ям дослідники виявили обчислення, пов'язані з рухом Венери та Марса. Вчені припускають, що ці записи належать або були присвячені саме Саку Тану Ваашу. Це перший відомий випадок, коли авторство наукових розрахунків цивілізації мая можна пов'язати з конкретною людиною.

Провідний автор дослідження Франко Россі з Массачусетського технологічного інституту пояснив, що ключем до розшифрування стали два останні ієрогліфи. Один із них містив фразу «так говорить», після якої йшло ім'я.

Дослідники поки не можуть сказати напевно, чи Сак Тан Вааш сам написав формули, чи їх записав хтось інший, посилаючись на його роботу. Проте відкриття стало першим свідченням того, що наукові досягнення мая могли приписувати конкретним ученим.

На думку археологів, Сак Тан Вааш тепер може посісти місце серед історичних постатей, які зробили внесок у розвиток астрономії та математики, поруч із такими іменами, як Піфагор, Галілей і Ньютон.

Фото: Danny van Dijk / Unsplash
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