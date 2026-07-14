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Росіяни пошкодили старовинні вітрини краєзнавчого музею в Херсоні

Ірина Маймур 14 липня 2026
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У центрі Херсона внаслідок атаки російських FPV-дронів горіли технічні приміщення обласного краєзнавчого музею. Про це заклад повідомив у Facebook.

Через атаку пошкоджені будівля музею та унікальні старовинні вітрини початку ХХ століття. У музеї зазначили, що вони були виготовлені з натурального дерева й протягом 120 років слугували кільком поколінням музейників.

Музейні колекції під час атаки не постраждали: їх заздалегідь евакуювали у безпечні місця.

Музей назвав цей удар черговим актом цілеспрямованого нищення історичного центру Херсона та культурної спадщини міста.

Російські війська вже систематично обстрілювали Херсонський обласний краєзнавчий музей. У жовтні 2025 року музей повідомляв, що за кілька тижнів обстрілів була зруйнована третина будівлі, пробитий дах і пошкоджені стіни. Також під час окупації російські військові викрали з музею тисячі експонатів.

Херсонський обласний краєзнавчий музей є одним із найстаріших на півдні України. Його заснував 1890 року український археолог і краєзнавець Віктор Гошкевич.

До повномасштабного вторгнення у фондах музею зберігалося понад 180 тисяч предметів, із них понад 10 тисяч — в експозиції. Будівля музею є пам’яткою архітектури XIX століття.

Фото: Херсонський обласний краєзнавчий музей; Оля Нестеренко / Wikimedia Commons
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