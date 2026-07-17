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Цього року Netflix застосував генеративний ШІ майже у 300 фільмах та серіалах

Ірина Маймур 17 липня 2026
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Цього року Netflix застосував генеративний ШІ майже у 300 фільмах та серіалах

Netflix повідомив, що цього року генеративний ШІ використовували приблизно в 300 проєктах із бібліотеки платформи. Про це йдеться у звіті компанії за другий квартал 2026 року, пише Variety.

Netflix зазначає, що технологію застосовують на різних етапах виробництва — від розробки концепції та превізуалізації до постпродакшну й підготовки контенту до релізу. Найчастіше генеративний ШІ використовували саме на етапі постпродакшну.

За словами компанії, ці інструменти допомагають створювати складні візуальні сцени швидше й дешевше, ніж традиційними методами. Зокрема, йдеться про збільшення натовпів у кадрі, історичні батальні епізоди та загальні плани для побудови вигаданих світів.

Серед прикладів Netflix назвав індійський спортивний трилер «Слава» («Glory»), бразильський футбольний мінісеріал «Бразилія 70: сага про третє чемпіонство» («Brasil 70: A Saga do Tri») та документальний серіал про війну за незалежність США «Американський експеримент» («The American Experiment»).

Прев'ю відео

Співгенеральний директор Netflix Тед Сарандос заявив, що в «Американському експерименті» є 17 хвилин матеріалу, доопрацьованого за допомогою генеративного ШІ. За його словами, ці сцени створили вдвічі швидше та вдвічі дешевше, ніж іншими доступними способами.

У Netflix кажуть, що без генеративного ШІ деяким виробництвам довелося б відмовитися від окремих важливих кадрів або сцен через обмеження бюджету чи часу.

Компанія вже використовує ШІ не тільки у виробництві контенту. У звіті також ідеться про ШІ-інструменти для пошуку контенту, персоналізації та рекламного бізнесу. У березні Netflix придбав InterPositive — компанію Бена Аффлека, яка розробляє ШІ-інструменти для кіно- й телевиробництва.

За другий квартал 2026 року виторг Netflix становив $12,56 млрд — на 13,4 % більше, ніж за аналогічний період торік. Чистий прибуток компанії сягнув $3,4 млрд.

Сарандос наголосив, що Netflix не розглядає ШІ як заміну творчим фахівцям. За його словами, фільми й надалі створюють люди, а ШІ-інструменти мають допомагати їм працювати ефективніше.

Фото: Brett Jordan / Unsplash
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