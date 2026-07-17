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11-річний хлопчик потрапив до «Книги рекордів Гіннеса» як наймолодший музейний куратор у світі

Іван Назаренко 17 липня 2026
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Американець Андерсон Тейлор із міста Кембридж, штат Іллінойс, потрапив до «Книги рекордів Гіннеса» як наймолодший музейний куратор у світі. Про це повідомляє Euronews.

Хлопчик відкрив Кембриджський музей природознавства 10 серпня 2024 року, коли йому було 9 років і 340 днів. Він є єдиним власником і куратором музею. У музеї представлені скам'янілості, мінерали, артефакти, природничі експонати та освітні виставки.

За словами Андерсона, ідея створити власний музей виникла після відвідування Staffin Dinosaur Museum у Шотландії. «Я захоплювався динозаврами та скам'янілостями все своє життя», — розповів хлопчик представникам «Книги рекордів Гіннеса».

Для музею використали будівлю колишньої пожежної станції та сільської ратуші. Після відкриття місцеві жителі почали передавати експонати та допомагати з фінансуванням.

Зараз Андерсону вже 11 років. Він проводить кампанію зі збору коштів, щоб викупити будівлю музею, і вже залучив $20 тисяч. У майбутньому хлопчик мріє стати палеонтологом.

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