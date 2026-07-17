Amazon перезапустить кастинг на роль Кратоса в серіалі за God of War — актор Раян Герст отримав травму

Amazon Prime Video перезапустить кастинг на головну роль у серіалі «God of War» після того, як актор Раян Герст отримав травму під час зйомок. Через це студії доведеться перезняти вже відзняті сцени з його участю, пише Variety.

Герст мав зіграти Кратоса — головного героя екранізації однойменної серії ігор PlayStation. Перший кадр із ним у цьому образі Prime Video показав ще в лютому. Водночас актор уже знайомий фанатам франшизи: у грі God of War: Ragnarok він озвучував Тора.

Після заміни актора виробництво планують відновити в середині осені. Новому виконавцю ролі Кратоса доведеться зіграти разом із Каллумом Вінсоном, який виконує роль його сина Атрея.

The God of War series for Amazon will be reshot as actor Ryan Hurst was injured and is now being recast.



Source: Deadline pic.twitter.com/2rzg3VnwJX — Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 17, 2026

Сюжет серіалу заснований на двох останніх іграх серії God of War. У центрі історії — Кратос і його десятирічний син Атрей, які вирушають у подорож, щоб розвіяти прах дружини Кратоса та матері хлопчика Фей. Паралельно Кратос намагається навчити сина бути кращим богом, а Атрей — допомогти батькові стати кращою людиною.

Amazon уже замовив два сезони серіалу. Шоуранером і сценаристом виступає Рональд Д. Мур, а перші два епізоди зніме Фредерік Е. О. Той.