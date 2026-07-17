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Amazon перезапустить кастинг на роль Кратоса в серіалі за God of War — актор Раян Герст отримав травму

Іван Назаренко 17 липня 2026
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Amazon Prime Video перезапустить кастинг на головну роль у серіалі «God of War» після того, як актор Раян Герст отримав травму під час зйомок. Через це студії доведеться перезняти вже відзняті сцени з його участю, пише Variety.

Герст мав зіграти Кратоса — головного героя екранізації однойменної серії ігор PlayStation. Перший кадр із ним у цьому образі Prime Video показав ще в лютому. Водночас актор уже знайомий фанатам франшизи: у грі God of War: Ragnarok він озвучував Тора.

Після заміни актора виробництво планують відновити в середині осені. Новому виконавцю ролі Кратоса доведеться зіграти разом із Каллумом Вінсоном, який виконує роль його сина Атрея.

Сюжет серіалу заснований на двох останніх іграх серії God of War. У центрі історії — Кратос і його десятирічний син Атрей, які вирушають у подорож, щоб розвіяти прах дружини Кратоса та матері хлопчика Фей. Паралельно Кратос намагається навчити сина бути кращим богом, а Атрей — допомогти батькові стати кращою людиною.

Amazon уже замовив два сезони серіалу. Шоуранером і сценаристом виступає Рональд Д. Мур, а перші два епізоди зніме Фредерік Е. О. Той.

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