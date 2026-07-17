Світловий меч Люка Скайвокера із «Зоряних воєн» продали за рекордні $3,75 млн

Оригінальний світловий меч Люка Скайвокера продали на аукціоні Heritage Auctions за $3,75 млн. Це новий світовий аукціонний рекорд для реквізиту зі «Зоряних воєн», який використовували безпосередньо на зйомках, пише The Hollywood Reporter.

Саме цим мечем Люк бився з Дартом Вейдером у кульмінаційній дуелі фільму «Зоряні війни: Епізод V — Імперія завдає удару у відповідь» 1980 року. У цій сцені Вейдер відрубує Люку руку і промовляє знамениту фразу: «Я твій батько».

Лот спочатку виставили приблизно за $1 млн, а очікувана фінальна сума становила до $2 млн. Утім, продаж за $3,75 млн перевищив прогнози.

Попередній рекорд серед реквізиту зі «Зоряних війн» належав оригінальній 20-дюймовій моделі винищувача X-wing. Її використовували в сцені космічної битви у фільмі «Зоряні війни» 1977 року, а у 2023-му продали за $3,135 млн.

Водночас дорожче серед предметів, пов’язаних із франшизою, продавали оригінальну постерну ілюстрацію Тома Юнга до фільму «Зоряні війни: Епізод IV — Нова надія». Вона пішла з молотка за $3,875 млн, але належить до категорії художніх матеріалів, а не знімального реквізиту.

Виконавчий віцепрезидент Heritage Auctions Джо Маддалена назвав світловий меч одним із найважливіших збережених артефактів «Зоряних воєн». За його словами, колекціонери змагалися не просто за реквізит, а за «частину сучасної міфології».

Світловий меч створили на основі модифікованого фотоспалаху Graflex. Разом із мечем до лота увійшов оригінальний реквізит для створення ефекту відрубаної руки, розробленим гримером Стюартом Фріборном. Він також працював над образом Йоди та іншими гримерними ефектами франшизи. За даними Heritage Auctions, меч потрапив на аукціон безпосередньо з колекції Фріборна, який помер у Лондоні у 2013 році.

Продаж відбувся в межах Hollywood & Entertainment Signature Auction. Серед інших лотів були капелюхи із «Чарівника країни Оз» і «Віллі Вонки та шоколадної фабрики», ховерборди з «Назад у майбутнє-2» та черевики Сильвестра Сталлоне з «Роккі-3».