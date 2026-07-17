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До Кельна за чотири години: британський стартап хоче запустити прямий потяг із Лондона

Ірина Маймур 17 липня 2026
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До Кельна за чотири години: британський стартап хоче запустити прямий потяг із Лондона

Британський стартап Gemini Trains планує запустити прямий залізничний маршрут між Лондоном і Кельном до 2030 року, пише Euronews.

За оцінкою компанії, поїздка триватиме близько чотирьох годин. Нині такий маршрут може займати до шести годин і потребує щонайменше однієї пересадки.

Gemini Trains прагне скласти конкуренцію Eurostar, який понад 30 років фактично залишається єдиним пасажирським оператором залізничних перевезень через Євротунель. За даними Euronews, Eurostar використовує близько половини доступних слотів на маршруті.

Окрім Кельна, Gemini Trains хоче запустити рейси до Парижа та Брюсселя, а згодом — до Франкфурта й Дюссельдорфа. Маршрут до Парижа може передбачати зупинки біля Disneyland Paris та аеропорту Шарль-де-Голль.

Головним лондонським хабом компанія планує зробити станцію Stratford International, а не St Pancras International, якою користується Eurostar. Потяги також мають зупинятися на станціях Ebbsfleet International та Ashford International у Великій Британії, де Eurostar припинив зупинки у 2020 році.

Gemini Trains планує взяти в лізинг вісім електропоїздів, кожен із яких зможе перевозити понад 550 пасажирів. До 2030 року компанія хоче почати приблизно з 11 рейсів на день. Для порівняння, Eurostar нині виконує близько 26 щоденних рейсів із Лондона.

Квитки продаватимуть за системою динамічного ціноутворення. Вступні тарифи в один бік до Парижа можуть починатися приблизно від £59, або €69.

Gemini Trains — не єдина компанія, яка хоче вийти на ринок пасажирських перевезень через Євротунель. Virgin Trains також планує запуск рейсів у 2030 році — спершу з Лондона до Парижа, Брюсселя і Амстердама. Італійська Trenitalia та іспанський стартап Evolyn також заявляли про плани працювати на маршруті Лондон — Париж.

Eurostar, зі свого боку, заявляв про плани з’єднати Лондон із містами Німеччини на початку 2030-х у партнерстві з Deutsche Bahn.

Фото: Billy69150 / Wikimedia Commons
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