У Києві через російську атаку пошкоджено історичну будівлю Лук’янівської поліцейської дільниці

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 19 липня пошкоджено будівлю колишньої Лук’янівської поліцейської дільниці на вулиці Січових Стрільців, 91. Про це повідомив активіст і пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

За його словами, пошкоджено торцеву частину будинку та дві кімнати на верхньому поверсі. Під час пожежі також повністю згоріла мансарда, прибудована в межах реставраційних робіт.

Споруду звели у 1902 році за проєктом київського архітектора Іполита Ніколаєва. Через перепад висот будівля має різну кількість поверхів із протилежних боків: два з боку вулиці Січових Стрільців і три — з боку Дмитрівської.

За радянських часів у будинку продовжувала працювати міліція, а за незалежності тут розташовувалася Державна податкова служба України, яка виїхала звідси 2013 року.

У 2013 році київська громада відстояла історичний об'єкт від знесення. У 2024 році будівлю внесли до Переліку пам’яток Києва, а вже у 2025 році завершили її капітальну реставрацію.

Нагадаємо, вночі 19 липня столиця зазнала російської атаки, внаслідок якої загинула одна людина, ще 15 постраждали. Дев’ятьох поранених госпіталізували, троє з них перебували у тяжкому стані.