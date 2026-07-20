Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Кияни вимагають демонтувати багаторічний будівельний паркан ТЦ біля метро «Лісова»

Іван Назаренко 20 липня 2026
340
Кияни вимагають демонтувати багаторічний будівельний паркан ТЦ біля метро «Лісова»

На сайті Київради зареєстрували петицію із закликом повернути місту територію біля станції метро «Лісова», демонтувати багаторічний будівельний паркан і створити там сучасний транспортно-пересадковий вузол.

Авторка петиції зазначає, що вже багато років ділянка між Броварським проспектом і вулицею Кіото залишається огородженою через недобудований торговельний центр.

Через це пасажири змушені ходити в обхід до метро й зупинок громадського транспорту, а простір став недоступним для маломобільних людей.

У зверненні також вказано, що через відсутність облаштованих майданчиків автобуси й маршрутки змушені зупинятися просто на проїжджій частині, а під час підготовки до будівництва забудовник вирубав частину дерев.

Петиція містить вимоги повернути земельну ділянку в комунальну власність, демонтувати будівельний паркан, облаштувати інклюзивний транспортно-пересадковий вузол із безбар'єрними підходами до метро та відновити благоустрій території, зокрема висадити нові дерева.

Фото: Kiyanka / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
У Чилі відновлюють фреску, яку режим Піночета понад 50 років приховував під 12 шарами фарби Marvel показала перший трейлер фільму «Месники: Судний день» — із Доктором Думом та Людьми Ікс Мадонна, BTS, Шакіра та Джастін Бібер виступили під час фіналу ЧС-2026 Підписану роботу художника Девіда Гокні знайшли у книжці та продали за £41 тисячу
Я, норміс: як я майже наважився на імпланти члена та підборіддя 20 липня 2026 Київські замальовки. Випуск 46 19 липня 2026 Ростислав Грищенко, перший стриптизер Житомира, останній провідник мертвих 16 липня 2026 Культурна спадщина Швеції: як традиція снюсу відкрила шлях для ZYN та інших нікотинових паучів 16 липня 2026 Єгипетська сила: навіщо країні фараонів найбільший у світі військовий комплекс «Октагон» 16 липня 2026 Містичні острів’яни на знімках Еліс Томлінсон 15 липня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.