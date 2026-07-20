Кияни вимагають демонтувати багаторічний будівельний паркан ТЦ біля метро «Лісова»

На сайті Київради зареєстрували петицію із закликом повернути місту територію біля станції метро «Лісова», демонтувати багаторічний будівельний паркан і створити там сучасний транспортно-пересадковий вузол.

Авторка петиції зазначає, що вже багато років ділянка між Броварським проспектом і вулицею Кіото залишається огородженою через недобудований торговельний центр.

Через це пасажири змушені ходити в обхід до метро й зупинок громадського транспорту, а простір став недоступним для маломобільних людей.

У зверненні також вказано, що через відсутність облаштованих майданчиків автобуси й маршрутки змушені зупинятися просто на проїжджій частині, а під час підготовки до будівництва забудовник вирубав частину дерев.

Петиція містить вимоги повернути земельну ділянку в комунальну власність, демонтувати будівельний паркан, облаштувати інклюзивний транспортно-пересадковий вузол із безбар'єрними підходами до метро та відновити благоустрій території, зокрема висадити нові дерева.