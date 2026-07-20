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Marvel показала перший трейлер фільму «Месники: Судний день» — із Доктором Думом та Людьми Ікс

Іван Назаренко 20 липня 2026
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Marvel Studios опублікувала перший трейлер фільму «Месники: Судний день», який об'єднає майже всіх ключових героїв кіновсесвіту Marvel.

Головним антагоністом стрічки стане Доктор Дум, якого зіграє Роберт Дауні-молодший. Це перше повернення актора до Marvel після загибелі Залізної людини у фільмі «Месники: Завершення», однак тепер він виконує роль нового лиходія.

У трейлері також вперше після «Завершення» з'являється Капітан Америка у виконанні Кріса Еванса. Крім того, до кіновсесвіту Marvel приєднуються персонажі франшизи «Люди Ікс» від Fox. Серед них Професор Ікс, Магнето, Містік, Циклоп і Гамбіт, якого знову зіграв Ченнінг Татум.

До боротьби з Доктором Думом також долучаться Фантастична четвірка, Громовержці, Тор, Чорна Пантера, Людина-мураха, Локі та інші герої Marvel.

«Месники: Судний день» вийдуть у кінотеатрах 18 грудня, а вже за рік після цього відбудеться прем'єра стрічки «Месники: Таємні війни». Обидва фільми знімають брати Руссо, які раніше працювали над «Війною нескінченності» та «Завершенням».

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