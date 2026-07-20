Мадонна, BTS, Шакіра та Джастін Бібер виступили під час фіналу ЧС-2026

Фінал Чемпіонату світу з футболу 2026 року між Іспанією та Аргентиною супроводжували дві окремі музичні програми: церемонія закриття перед матчем і перше в історії фіналів ЧС шоу в перерві. У 11-хвилинному шоу виступили Мадонна, BTS, Джастін Бібер, Шакіра та інші артисти, пише Associated Press.

Матч відбувся 19 липня на стадіоні в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі, відомому як MetLife Stadium.

Церемонія закриття розпочалася приблизно за 90 хвилин до гри. Роббі Вільямс виконав гімн FIFA «Desire» разом із Ніколь Шерзінґер та італійською співачкою Лаурою Паузіні. Стример IShowSpeed представив присвячену чемпіонату композицію «Champions».

Post Malone виконав нову пісню «Chrome Heartbreaker», а згодом разом зі Swae Lee — їхній хіт «Sunflower». Актор Том Круз виступив із короткою промовою, закликавши відсвяткувати турнір, який об’єднав світ.

Перед початком матчу також наживо виконали державні гімни. Дженніфер Гадсон заспівала американський «The Star-Spangled Banner» спочатку акапельно, а потім у супроводі духового оркестру. Spanish Brass зіграв гімн Іспанії «La Marcha Real», а Марія Бесерра виконала гімн Аргентини — у сукні, що нагадувала прапор країни.

Шоу в перерві відкрила Мадонна з хітом «Music» 2000 року. До неї приєдналися колишні зіркові бразильські футболісти Роналду та Роналдінью. Номер почався із заздалегідь записаного фрагмента на ролердромі, після чого співачка в’їхала на стадіон на багі.

Далі венесуельський диригент Ґуставо Дудамель керував оркестром під час виконання «Seven Nation Army» гурту The White Stripes. До номера долучилися музиканти з «Маппет-шоу». За барабанами замість учасниці The White Stripes Меґ Вайт з’явився маппет Енімал.

Південнокорейський гурт BTS вийшов на поле в червоно-чорних образах і виконав «Dynamite». Після них Джейсон Судейкіс і Брендан Гант з’явилися в образах героїв серіалу «Тед Лассо» та представили Джастіна Бібера. Співак змінив темп шоу, виконавши «Everything Hallelujah» під акустичну гітару.

Шакіра та Burna Boy заспівали офіційну пісню турніру «Dai Dai», яка звучала перед початком усіх 104 матчів. Шакіра виступала босоніж у вбранні з жовтого й рожевого пір’я, а до постановки долучилися танцівники, зокрема діти. Раніше співачка записала для ЧС-2010 пісню «Waka Waka (This Time for Africa)».

Фінальний номер виконав дитячий хор PS22 зі Стейтен-Айленда. До нього приєдналися Кріс Мартін із Coldplay, Шакіра, оркестр під керівництвом Дудамеля, а також персонажі «Маппет-шоу» та «Вулиці Сезам»: Керміт, міс Піґґі, Коржик і граф фон Знак. Музичну програму курирував Кріс Мартін.

На полі перебували близько 40 музикантів — приблизно порівну з Нью-Йоркського філармонічного оркестру та Симфонічного оркестру імені Сімона Болівара. Водночас оркестрову частину заздалегідь записали в комплексі Manhattan Center.

Кожному з головних артистів відвели приблизно дві хвилини. Організатори намагалися надати фіналу атмосфери Супербоула, однак програма була щільнішою за традиційне 13-хвилинне шоу з одним основним виконавцем.

Серед гостей фіналу можна було побачити Бейонсе та Jay-Z, Тімоті Шаламе й Кайлі Дженнер, Метта Деймона, Хав’єра Бардема та родину Бекхемів.

Новий формат сподобався не всім. Колишній футболіст збірної Англії та коментатор BBC Вейн Руні заявив, що йому подобаються багато артистів, однак саме музичне шоу в перерві футбольного матчу він оцінив негативно.

Фінал завершився перемогою Іспанії над Аргентиною з рахунком 1:0 у додатковий час. Збірна Іспанії вдруге стала чемпіоном світу.