Прокуратура вимагає укласти охоронний договір на історичний будинок Стишинських в центрі Києва

Голосіївська окружна прокуратура Києва звернулася до суду, щоб зобов’язати власника нежитлових приміщень в історичному будинку родини Стишинських на вул. Саксаганського, 44-Е укласти охоронний договір.

Йдеться про приватне товариство, що веде видавничу діяльність.

За даними прокуратури, власник тривалий час не укладає договір, який мають оформлювати власники щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. Через це неможливо належно забезпечити охорону та збереження будівлі, а також запобігти її руйнуванню чи знищенню.

За позовом прокуратури суд відкрив провадження.

Будинок родини Стишинських звели у 1850–1851 роках. Він є рідкісним зразком забудови вулиці Саксаганського середини XIX століття. Спочатку споруда була дерев’яною, стояла на цегляному підмурку та мала мезонін. У 1894 році її обклали цеглою, а в 1990-х роках реконструювали.

У червні 2023 року будинок внесли до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Києва.