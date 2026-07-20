Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Прокуратура вимагає укласти охоронний договір на історичний будинок Стишинських в центрі Києва

Ірина Маймур 20 липня 2026
81

Голосіївська окружна прокуратура Києва звернулася до суду, щоб зобов’язати власника нежитлових приміщень в історичному будинку родини Стишинських на вул. Саксаганського, 44-Е укласти охоронний договір.

Йдеться про приватне товариство, що веде видавничу діяльність.

За даними прокуратури, власник тривалий час не укладає договір, який мають оформлювати власники щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. Через це неможливо належно забезпечити охорону та збереження будівлі, а також запобігти її руйнуванню чи знищенню.

За позовом прокуратури суд відкрив провадження.

Будинок родини Стишинських звели у 1850–1851 роках. Він є рідкісним зразком забудови вулиці Саксаганського середини XIX століття. Спочатку споруда була дерев’яною, стояла на цегляному підмурку та мала мезонін. У 1894 році її обклали цеглою, а в 1990-х роках реконструювали.

У червні 2023 року будинок внесли до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Києва.

Фото: Xsandriel / Wikimedia Commons; Київська міська прокуратура
Мітки
Новини
Читайте також
Підписану роботу художника Девіда Гокні знайшли у книжці та продали за £41 тисячу Будинок в Австрії, у якому народився Гітлер, перетворили на поліцейський відділок Кур’єр із доставки їжі отримав найпрестижнішу літературну премію Китаю за збірку віршів про свою роботу Фільм «Одіссея» дебютував у прокаті зі зборами у $264 мільйона — це один із найуспішніших стартів Нолана
Я, норміс: як я майже наважився на імпланти члена та підборіддя 20 липня 2026 Київські замальовки. Випуск 46 19 липня 2026 Ростислав Грищенко, перший стриптизер Житомира, останній провідник мертвих 16 липня 2026 Культурна спадщина Швеції: як традиція снюсу відкрила шлях для ZYN та інших нікотинових паучів 16 липня 2026 Єгипетська сила: навіщо країні фараонів найбільший у світі військовий комплекс «Октагон» 16 липня 2026 Містичні острів’яни на знімках Еліс Томлінсон 15 липня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.