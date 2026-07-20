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Кур’єр із доставки їжі отримав найпрестижнішу літературну премію Китаю за збірку віршів про свою роботу

Іван Назаренко 20 липня 2026
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Кур’єр із доставки їжі Ван Цзібін отримав премію Лу Сіня — одну з найвищих літературних нагород Китаю. Відзнаку йому присудили за поетичну збірку «Low Flight», написану на основі досвіду працівників доставки, пише BBC.

Вану 56 років. Він працює кур’єром приблизно з 2019 року, а вірші та есеї публікує в соцмережах. Деякі тексти він записував між виконанням замовлень на клаптиках паперу.

Збірка «Low Flight», опублікована у 2024 році, ґрунтується на опитуваннях близько 200 кур’єрів. У ній автор описує втому, поспіх, помилки клієнтів, фінансовий тиск і повсякденне життя людей у китайській економіці.

Одним із найвідоміших рядків збірки став такий: «Хто сказав, що розправити крила означає летіти високо? Летіти низько — це теж летіти».

Ван народився в провінції Цзянсу. Через фінансові труднощі він залишив школу підлітком і працював на будівництві, збирав вторсировину, торгував на вулиці, а згодом став кур’єром. Попри це, він постійно читав і писав.

У 2022 році його вірш «Man in a Hurry» став вірусним у китайському інтернеті. Поштовхом для нього стала історія невдалої доставки, коли клієнт вказав неправильну адресу. У 2023 році Ван видав першу збірку «Man in a Hurry: Poems of a Food Delivery Rider».

Попри літературний успіх, Ван заявив, що не планує залишати роботу кур’єра. За його словами, йому подобається атмосфера цієї роботи, вона підтримує фізичну форму, а нагорода не змінить його способу життя.

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