Будинок в Австрії, у якому народився Гітлер, перетворили на поліцейський відділок

В Австрії будинок, у якому 1889 року народився Адольф Гітлер, перетворили на поліцейський відділок. Про це повідомляє Bloomberg.

Влада сподівається, що це покладе край багаторічним суперечкам щодо майбутнього будівлі та не дозволить їй стати «місцем паломництва ультраправих».

Це будинок у місті Браунау-ам-Інн на кордоні з Німеччиною. На його реконструкцію витратили близько €20 мільйонів. Поліцейський відділок офіційно відкриють 23 липня.

Ще у 2016 році урядова комісія з 13 експертів рекомендувала використовувати будівлю як державну установу. На їхню думку, постійна присутність поліції та обмежений доступ для відвідувачів допоможуть запобігти використанню місця в неонацистських цілях.

Експерти також відхилили ідею створення музею, побоюючись, що він може стати об'єктом поклоніння прихильників нацизму. Варіант знесення будівлі також відкинули, адже вона є пам'яткою XVII століття і перебуває під охороною як частина історичного центру міста.

Втім, за результатами опитування 2023 року лише 6% респондентів підтримали використання будинку як адміністративної установи. Понад половина виступила за створення центру пам'яті, присвяченого антифашизму та толерантності, а чверть опитаних вважала, що будівлю слід було знести.

Під час реконструкції архітектори намагалися максимально повернути споруді її вигляд XVII століття, а не просто прибрати зміни, внесені після анексії Австрії нацистською Німеччиною у 1938 році.