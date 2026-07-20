Підписану роботу художника Девіда Гокні знайшли у книжці та продали за £41 тисячу

Оригінальний підписаний принт художника Девіда Гокні знайшли всередині книжки, переданої до благодійної крамниці в британському Норвічі. Видання разом із роботою продали на аукціоні за £41 160, повідомляє BBC.

Принт зберігався в примірнику книжки Гокні «Paper Pools» («Паперові басейни») 1980 року, яку приблизно за рік до знахідки принесли до крамниці Salvation Army. Роботу із зображенням басейну помітила Джемма Бенкс — багаторічна волонтерка магазину та місцева художниця. На принті зберігся зроблений олівцем підпис Гокні.

За словами Бенкс, вона припустила, що видання може бути цінним, однак не очікувала настільки значущої знахідки. Волонтерка також була вражена тим, що принт залишився в гарному стані через 46 років після виходу книжки.

У «Paper Pools» зібрано відомі роботи Гокні, присвячені басейнам. Представники Salvation Army назвали примірник із підписаним принтом винятково рідкісним колекційним виданням.

Книжку і принт виставили одним лотом на благодійному аукціоні eBay. Анонімний покупець заплатив за них £41 160. Отримані кошти спрямують на роботу Salvation Army та допомогу людям у місцевій громаді.

Девід Гокні помер 11 червня 2026 року у віці 88 років. Його вважають одним із найвпливовіших британських художників ХХ століття. За понад шість десятиліть творчої кар’єри він працював із живописом, графікою, фотографією та цифровим мистецтвом.

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Світову славу Гокні принесли створені після переїзду до Лос-Анджелеса картини з басейнами, зокрема — «A Bigger Splash» та «Portrait of an Artist (Pool With Two Figures)». Остання у 2018 році була продана на аукціоні за $90,3 мільйона і на той момент стала найдорожчим в історії твором живого художника.

Окрім живопису, Гокні активно експериментував із фотоколажами, які він називав «joiners». Також він одним із перших серед відомих художників почав використовувати цифрові технології для мистецтва — від факсів і принтерів до планшетів iPad, на яких створював цілі серії робіт.