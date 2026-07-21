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У Британії відкрили після реконструкції музей, де можна відчути життя бідняків вікторіанської доби

Іван Назаренко 21 липня 2026
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У британському місті Ріпон після масштабної реконструкції відкрили музей Ripon Workhouse Museum — один із найкраще збережених вікторіанських робітних будинків країни. На оновлення музею витратили £2,8 мільйона, пише The Guardian.

Експозицію зробили інтерактивною, щоб відвідувачі могли відчути умови життя бідняків у XIX столітті. Гостей зустрічають волонтери в історичних костюмах, які печуть хліб, перуть білизну та виконують інші побутові роботи.

Дітям пропонують спробувати шити, прибирати подвір’я, шукати мишей і відвідати імпровізований урок у вікторіанській школі.

Окрема частина музею присвячена умовам, у яких опинялися безпритульні та жебраки. Відвідувачі можуть побачити приміщення для новоприбулих і ванни, де людей мили по черзі. Також там можна приміряти копії робітничого одягу, зайти до камери для волоцюг або спробувати розплутувати старі канати — одну з типових робіт того часу.

Під час реставрації також уперше за десятиліття відкрили підвал, який майже не змінювався з часів існування робітного будинку. Там збереглися приміщення, де колись забивали й зберігали м’ясо.

За словами керівниці музею Алекси Вернон, музей розповідає не лише про історію Ріпона, а й про загальнонаціональну систему боротьби з бідністю у вікторіанській Британії. Вона сподівається, що експозиція змусить відвідувачів замислитися над сучасними проблемами бідності, соціальної справедливості та ставлення до вразливих людей.

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